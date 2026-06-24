Sils critica l’actitud d’Educació pel nou institut: «És una pilota endavant que no és ni resposta»
El Govern defensa que vol unes «instal·lacions definitives», però diu que el pressupost del 2026 ja està compromès amb altres obres
L’Ajuntament lamenta que no se li doni cap horitzó després d’haver tramitat durant tres anys la cessió dels terrenys
L’Ajuntament de Sils ha criticat amb duresa l’actitud del departament d’Educació pel futur nou institut del municipi. El consistori assegura que la resposta del Govern els ha «sorprès i decebut a parts iguals», després que Educació hagi admès la voluntat de dotar el centre d’unes instal·lacions definitives, però hagi assenyalat que el pressupost d’inversió previst per al 2026 ja està compromès amb altres obres. Per a l’Ajuntament, el posicionament del departament és «una pilota endavant que no és ni resposta».
Educació va fixar aquest posicionament en una resposta parlamentària a la diputada gironina d’ERC Laia Cañigueral sobre la situació de l’Institut de Sils, que fa 17 anys que funciona en barracons. El departament va assegurar que vol unes «instal·lacions definitives» per al centre, però va indicar que «el pressupost d’inversió previst per al 2026 ja està compromès amb obres plurianuals iniciades amb anterioritat». Des de l’Ajuntament admeten que podien entendre que el pressupost de l’any vinent ja estigués compromès. «Tampoc esperàvem que es posés la primera pedra la setmana que ve», exposa el consistori. Ara bé, lamenten que Educació no els doni «ni les falses esperances» que el projecte pugui incloure’s en els pressupostos del 2027 o fins i tot del 2028. Segons el govern municipal, aquesta manca de concreció demostra una «falta d’empatia preocupant» per part de qui té responsabilitats de govern.
Tres anys de tràmits
El consistori recorda que ha dut a terme un procediment administratiu que s’ha allargat tres anys per poder cedir els terrenys necessaris per al futur institut. Segons l’Ajuntament, aquest tràmit es va fer a petició del mateix departament d’Educació. Per això, considera «incomprensible i inadmissible» que, un cop el municipi ha completat aquest procés, no hi hagi cap concreció sobre els pròxims passos. L’Ajuntament també assenyala que tant l’Executiu com el Parlament ja havien defensat, l’octubre del 2025 i el març del 2026, la necessitat de tirar endavant aquest equipament. En aquest sentit, el consistori reclama «un mínim de coherència entre el que es diu i el que es fa».
Finalment, el govern municipal defensa que no vol centrar el debat en «què ha passat i de qui és culpa», sinó en trobar solucions. «Els ciutadans no necessiten excuses ni justificacions; volen solucions i horitzons», afirmen des de l'ens local.
«L’Institut de Sils ha de tenir un horitzó»
Així mateix, el consistori assegura que no deixarà de defensar «l’interès del municipi i de la comunitat educativa silenca». L’Ajuntament admet que el procés pot ser llarg i que caldrà parlar «de quan, de com» i de «quin repartiment de papers ha de jugar cada administració», però avisa que no acceptarà «no començar a fer el camí». «L’Institut de Sils ha de tenir un horitzó i la resposta rebuda és una pilota endavant que no és ni resposta», conclou el consistori.
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