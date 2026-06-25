Desactiven l'emergència per la plaga de mosques a Hostalric després de la disminució de presència d'insectes
L'Ajuntament espera que segueixi baixant amb la instal·lació de 150 trampes més als carrers
ACN
El comitè de gestió d'Emergències format per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Protecció Civil, l'Ajuntament d'Hostalric i l'empresa origen de la plaga de mosques que afecta el poble ha desactivat la situació d'emergència i s'ha rebaixat a alerta. El motiu és la baixada de nombre d'insectes des de que el passat dimarts 23 de juny es retirés tot el residu contaminat i es concretés una actuació de control a tota la planta. Aquest dijous s'ha fet una actuació de control a tota la planta que ha confirmat la baixada del nombre de mosques que s'ha registrat. Una caiguda que des de l'Ajuntament confien que es mantingui amb la instal·lació de 150 trampes amb feromones als carrers del poble i que s'afegiran al centenar actual.
La plaga va afectar especialment comerços i bars del poble que, fins i tot, van optar per tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Unes empreses que no podien funcionar i d'altres que ho han fet amb les molèsties que generava tenir desenes de mosques envoltant cada treballador.
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