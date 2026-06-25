Els taxistes de Lloret de Mar s'esperaran fins que les dones arribin "segures" a casa al final dels trajectes
El col·lectiu i l'Ajuntament han impulsat el servei 'Taxi segur', que distingeix els vehicles amb adhesius
Els taxistes de Lloret de Mar s'esperaran fins que les dones arribin "segures" a casa al final dels trajectes. L'Ajuntament i l'associació Radio Teletaxi Lloret han impulsat la campanya 'Taxi segur', un protocol de col·laboració que busca garantir la seguretat de les dones en els recorreguts fins al domicili o, en el cas de turistes, fins als allotjaments. La regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez, ha assenyalat que el moment de baixar del taxi i entrar al domicili és, segurament, un moment de "vulnerabilitat" per a les dones, sobretot durant la nit. A partir d'ara, els taxis lluiran un adhesiu on es pot llegir 'M'espero que entris' perquè les usuàries sàpiguen que el taxista no marxarà fins que elles hagin creuat la porta de casa.
La regidora ha explicat que, per a moltes dones que tornen a casa o a un allotjament de nit, el moment de baixar del taxi, ficar les claus al pany i travessar la porta és de màxima "vulnerabilitat": "És un moment durant el qual la sensació d'inseguretat augmenta, sobretot perquè no hi ha ningú pel carrer i pots témer que algú et pugui abordar per l'esquena". Per això, l'Ajuntament i l'associació Radio Teletaxi ha treballat en un protocol per reduir riscos i garantir la seguretat de les dones.
La campanya 'Taxi segur' vol reduir aquesta sensació d'inseguretat garantint que els taxistes no marxaran fins a assegurar-se que les dones han arribat "segures" a casa. El president de l'associació, Juan Antonio Torres, ha remarcat que la majoria dels taxistes ja duien a terme aquesta pràctica, però que ara, a través del protocol que han treballat amb l'Ajuntament, se sistematitza i, sobretot, li donen visibilitat.
Ho fan a través d'uns adhesius que lluiran els taxis on es pot llegir 'Quan arribis a destinació, m'espero que entris' i 'When you arrive at your destination, I will wait for you to go inside'. "Saber que hi ha una persona que està esperant que travessis la porta et dona seguretat. Al final és que sovint fem les dones amb les amigues, que esperem fins que entrem a casa", ha concretat Rodríguez.
El president de l'associació que aplega una quarantena de llicències de taxis a Lloret de Mar ha exposat que de seguida van veure amb bons ulls la proposta de la regidoria d'Igualtat de col·locar els adhesius i ampliar la iniciativa a tot el col·lectiu: "Les passatgeres guanyen tranquil·litat quan saben que el taxista s'esperarà fins que entri".
Segons Torres, aquest servei és sobretot apreciat durant la nit. I l'han impulsat ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu quan Lloret de Mar s'omple de turistes. "Cada nit portem moltes dones a urbanitzacions, hotels o a altres localitats, i és un servei que ajuda a fer-ho amb més tranquil·litat", ha precisat.
L'inici de la campanya ha coincidit amb la inauguració de la nova parada de taxis a l'avinguda Just Marlés de Lloret de Mar, a tocar de l'estació d'autobusos. El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, ha precisat que han eliminat barreres arquitectòniques i han guanyat confort per als clients, sobretot amb una marquesina que amplia la zona d'ombra per esperar els taxis amb temperatures altes.
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