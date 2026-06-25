Enxampen a Lloret un home acusat de trencar els vidres de diversos vehicles aparcats
Els Mossos el detenen per danys després de l’avís d’una ciutadana que en va facilitar la descripció
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 49 anys acusat de rebentar els vidres de fins a vuit vehicles aparcats a Lloret de Mar. Els fets han passat pels volts de dos quarts de quatre de la matinada de dimecres, dia de revetlla de Sant Joan, a l’avinguda de Blanes, en un lateral de la via, al barri de Fenals.
L’avís d’una ciutadana va alertar el cos policial que hi havia un home que estava trencant els vidres de diversos cotxes i causant desperfectes. El testimoni també va facilitar una descripció de l’individu, fet que va permetre als agents adreçar-se ràpidament fins a la zona.
Quan els Mossos hi van arribar, van localitzar un home que coincidia amb la descripció facilitada. Segons fonts policials, l’individu va intentar desentendre’s dels fets i va negar que hi tingués cap relació, però les comprovacions posteriors el van acabar vinculant amb els danys.
Un vídeo mostra l'estat dels vehicles:
Els agents van inspeccionar l’entorn i van localitzar fins a vuit vehicles afectats. La majoria tenien un dels vidres davanters trencat i, en algun cas, els desperfectes afectaven els dos vidres de la banda dreta, tant el davanter com el posterior.
Els Mossos han rebut les denúncies corresponents i atribueixen els fets a un delicte de danys, ja que l’home no va arribar a entrar a l’interior dels vehicles ni es va endur res, segons confirmen des del cos policial.
El detingut, que ja compta amb antecedents policials però no per fets d’aquesta tipologia, està previst que passi aquest dijous a disposició judicial al jutjat de Blanes.
Subscriu-te per seguir llegint
- El camioner mort en accident a l'AP-7 a Riudellots era un veí de Celrà de 42 anys
- L'alcalde d'Arbúcies rebrà la British Empire Medal del rei Carles III per mantenir la memòria de l'accident aeri del Montseny
- En record d’Angelina Roca, una cuinera excepcional
- Mestral obre al Pedró de Palamós amb una proposta de cuina senzilla i fresca
- El Girona ha deixat de ser atractiu
- Mor als 106 anys Maria Canaleta, la veïna de Riells i Viabrea que va 'ressuscitar' la ratafia de la seva àvia
- Necrològiques del 24 de juny
- L'avís per onada de calor suma el Gironès i el Pla de l’Estany