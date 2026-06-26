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Un incendi en un escorxador de Riudellots obliga a desallotjar 50 treballadors

Els Bombers hi treballen des de primera hora del matí i cap persona ha resultat ferida

Els Bombers i el SEM a l'escorxador de Riudellots.

Els Bombers i el SEM a l'escorxador de Riudellots. / David Aparicio

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Eva Batlle

Eva Batlle

Riudellots de la Selva

Els Bombers de la Generalitat treballen des de primera hora d’aquest divendres al matí en un incendi en un escorxador de Riudellots de la Selva, situat a tocar de l’N-II. El foc s’ha declarat en una zona propera a la coberta de l’empresa, dedicada a l’escorxador de diversos animals, on hi havia capses de cartó i s’emmagatzemen vísceres.

L’avís s’ha rebut quan faltaven sis minuts per a les set del matí i fins al lloc s’hi han desplaçat una desena de dotacions dels Bombers. Segons ha informat el cos d’emergències, inicialment els han alertat que el foc afectava la tercera planta de l’edifici. Les flames han acabat afectant parcialment la coberta de la nau.

En el moment dels fets hi havia una cinquantena de treballadors a l’interior de les instal·lacions, que han pogut ser desallotjats. Cap d’ells ha resultat ferit, segons les mateixes fonts.

Els Bombers continuen treballant a la coberta i fan tasques de revisió i gestió dels punts calents per evitar revifades. Al llarg del matí, el cos ha començat a desactivar alguns recursos, un fet que apunta que l’incendi estaria en fase de control.

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Fins al lloc també s’hi han desplaçat patrulles dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Municipal de Riudellots de la Selva i efectius del SEM.

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