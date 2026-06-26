Un incendi crema 1.000 metres quadrats de vegetació a Riells i Viabrea
Els Bombers hi han treballat amb tres dotacions i han pogut extingir el foc en menys de dues hores
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Un incendi de vegetació forestal a Riells i Viabrea ha cremat uns 1.000 metres quadrats aquest divendres de matinada. El foc s’ha declarat cap a dos quarts de cinc a la zona del camí de les Aigües i ha afectat sobretot rostolls i vegetació baixa.
Els Bombers de la Generalitat hi han treballat amb tres dotacions. Els efectius han pogut rematar i extingir l’incendi en menys de dues hores, cap a les sis del matí.
Segons les primeres informacions, les flames han cremat en una zona de baixa vegetació i no consten persones ferides.
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