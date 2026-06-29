Els veïns de Bonmatí alerten del risc de noves emissions contaminants d'Exide
Qüestionen que els controls actuals de qualitat de l’aire reflecteixin el problema que denuncien des de fa anys
Afirmen que la denúncia presentada al Seprona el 2024 per la contaminació de l’entorn és ara al jutjat número 3 de Santa Coloma de Farners en fase d’instrucció
L’Associació cívica Bonmatí Prou Contaminació torna a posar el focus en la qualitat de l’aire a l’entorn de la planta d’Exide Technologies Recycling, la fàbrica de reciclatge de bateries de plom situada a tocar del nucli urbà. L’entitat veïnal alerta a aquest diari del risc que es tornin a produir emissions contaminants si en el futur es reprèn o es modifica l’activitat de fusió de plom, i reclama que qualsevol decisió sobre la planta es prengui amb garanties i amb controls que reflecteixin el funcionament real de l’activitat.
L’associació qüestiona que els controls actuals de qualitat de l’aire puguin servir per donar per resolt el problema que els veïns denuncien des de fa anys. Segons l’entitat, d’ençà de l’accident mortal del 28 d’abril del 2025, el forn de fusió no estaria funcionant i, per tant, els mesuraments actuals no recollirien les emissions que atribueixen a aquesta part del procés industrial. «Però què passa amb la contaminació de l’aire que els veïns durant tants anys hem respirat?», es pregunta la junta directiva.
Bonmatí Prou Contaminació tem que uns resultats sense incidències en les mesures actuals es puguin utilitzar com a argument per autoritzar la posada en marxa d’un nou forn o canvis en l’activitat de fusió sense haver resolt abans les mancances que atribueix a les instal·lacions. L’entitat recorda que durant anys els veïns han denunciat episodis de males olors i emissions quan el forn funcionava i assegura que en alguns moments havien de tancar portes i finestres per evitar respirar l’aire procedent de la planta.
Procés judicial
L'entitat també aporta una novetat en l’àmbit judicial. L’associació recorda que, amb els resultats dels estudis encarregats per l’Ajuntament el 2023, va presentar el març del 2024 una denúncia al Seprona per contaminació de l’entorn. Segons Bonmatí Prou Contaminació, aquesta denúncia ha fet el seu curs i actualment es troba al jutjat número 3 de Santa Coloma de Farners en fase d’instrucció. L’entitat també assegura que ha contractat advocats per personar-se en la causa.
L’entitat basa part de les seves reclamacions en estudis independents encarregats i pagats per l’Ajuntament el 2023. Segons Bonmatí Prou Contaminació, aquests treballs van detectar que els episodis d’emissions d’aire vinculats al funcionament del forn contenien elements químics tòxics, com benzè, hexà o diclorometà, i que suposaven un «risc rellevant» per a la salut dels veïns. També sosté que les mostres de sòl superficial a l’exterior de l’empresa, en sòl urbà i altres usos, van registrar valors de plom superiors als valors de referència legislats en alguns punts, especialment com més a prop de la indústria.
La preocupació veïnal va augmentar arran de l’accident mortal de l’abril de l’any passat, quan l’explosió del forn rotatiu va causar la mort d’un treballador i va deixar dues persones ferides. Bonmatí Prou Contaminació assegura que, abans d’aquell episodi, ja havia denunciat diversos incidents i accidents a la planta, com un incendi d’una pila de carcasses de bateries, la crema de filtres del forn rotatiu, explosions o vessaments d’aigües contaminades. L’associació considera que aquests episodis posaven de manifest la precarietat i la manca de seguretat de les instal·lacions.
Per altra banda, l’entitat celebra que, arran de les actuacions de Treball avançades per aquest diari, s’hagin obert vuit expedients a Exide per abordar problemàtiques detectades en matèria de seguretat i salut. Tot i això, es pregunta si les emissions contaminants i els accidents s’haurien pogut evitar si les denúncies veïnals dels darrers anys s’haguessin atès abans amb més rigor.
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