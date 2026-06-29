Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
Les pluges deixen 70 litres a Santa Coloma de Farners i generen una quinzena d'avisos per inundacions
Un front de tempestes que ha escombrat part de la comarca de la Selva ha obligat Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Vilobí d'Onyar fins a l'aeroport del Prat. Els avions havien sortit de les terminals de Brussel·les-Charleroi i Leeds (al Regne Unit) i havien d'aterrar a l'aeroport Girona-Costa Brava a primera hora de la tarda. La intensa pluja, però, ha provocat que els pilots decidissin desviar-se fins a Barcelona. La tempesta d'aquesta tarda, sobretot, ha afectat de manera molt localitzada Santa Coloma de Farners, on han arribat a caure fins a 70 litres per metre quadrat i també hi ha pedregat. Entre quarts de quatre i les sis de la tarda, els Bombers han fet una quinzena de sortides, sobretot per inundacions.
- Una dona de 80 anys, a l'UCI del Trueta després de ser rescatada en estat crític de la Platja Gran de Palamós
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una
- Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya: 'Estic molt bé fent de pastora; si em quedo a casa em poso nerviosa
- Veïns de Sant Gregori denuncien que la música de La Mirona 'no els deixa dormir
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, per la seva relació amb una exalumna menor d'edat
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
- «Només m’he enfadat amb els jugadors pels seus assumptes amb els àrbitres»