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Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat

Les pluges deixen 70 litres a Santa Coloma de Farners i generen una quinzena d'avisos per inundacions

Un avió de Ryanair a punt per enlairar-se des de les pistes de l'aeroport de Girona.

Un avió de Ryanair a punt per enlairar-se des de les pistes de l'aeroport de Girona. / Aleix Freixas / ACN

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ACN

ACN

Santa Coloma de Farners

Un front de tempestes que ha escombrat part de la comarca de la Selva ha obligat Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Vilobí d'Onyar fins a l'aeroport del Prat. Els avions havien sortit de les terminals de Brussel·les-Charleroi i Leeds (al Regne Unit) i havien d'aterrar a l'aeroport Girona-Costa Brava a primera hora de la tarda. La intensa pluja, però, ha provocat que els pilots decidissin desviar-se fins a Barcelona. La tempesta d'aquesta tarda, sobretot, ha afectat de manera molt localitzada Santa Coloma de Farners, on han arribat a caure fins a 70 litres per metre quadrat i també hi ha pedregat. Entre quarts de quatre i les sis de la tarda, els Bombers han fet una quinzena de sortides, sobretot per inundacions.

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