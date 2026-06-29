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Mor un conductor després de sortir de la via i bolcar amb el cotxe a la C-63 a Brunyola

La víctima és un home francès de 46 anys i ja són 11 els morts a les carreteres gironines aquest any

El cotxe bolcat arran de la sortida de via a la C-63 a Brunyola, amb els serveis d'emergències a lloc.

El cotxe bolcat arran de la sortida de via a la C-63 a Brunyola, amb els serveis d'emergències a lloc. / Anti-radars Garrotxa

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Eva Batlle

Eva Batlle

Brunyola

Un home de 46 anys ha mort aquest dilluns al matí en un accident de trànsit a la C-63, a l’altura de Brunyola, a la comarca de la Selva.

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís de l’accident cap a tres quarts d'onze del matí i el el sinistre el sinistre viari mortal s’ha produït al punt quilomètric 31,6 de la carretera quen uneix Brunyola amb Santa Coloma. Per causes que encara els agents de Trànsit estan investigant, el turisme que conduïa la víctima ha patit una sortida de via i ha bolcat. El conductor, un home de nacionalitat francesa, viatjava sol al vehicle i ha mort arran de l’accident.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats -entre elles l'helicòpter- del Sistema d’Emergències Mèdiques.

El sinistre ha provocat afectacions a la circulació a la C-63, amb un quilòmetre de retenció en cada sentit, segons el Servei Català de Trànsit.

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11 morts a les carreteres

Amb aquesta víctima mortal, ja són 11 les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres gironines des de principis d’any. Per comarques, n’hi ha hagut cinc a la Selva, dues al Gironès, dues a la Garrotxa i dues més a l’Alt Empordà. En el conjunt de Catalunya, ja són 66 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.

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