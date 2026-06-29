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Tossa de Mar pateix una apagada de Movistar de 30 hores que paralitza cobraments, reservesi i trucades

L'alcalde constata l'afectació als negocis i anuncia una denuncia a Inspecció de Telecomunicacions

L'Associació d'Hostaleria adverteix dels greus perjudicis econòmics i a la imatge del municipi

Negocis al centre de Tossa de Mar.

Negocis al centre de Tossa de Mar. / Carme Vilà

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Carme Vilà

Carme Vilà

Tossa de Mar

Tossa de Mar va patir entre el 23 de juny a les 8 del matí fins dijous 25 a tres quarts de sis de la tarda una apagada del servei de Movistar que va suposar la paralització de la possibilitat de cobraments amb targetes de crèdit, a banda de trucades i la resta de servei durant trenta hores. L'Associació d'Hostaleria ha denunciat l'impacte que ha suposat paralitzant els cobraments, reserves i trucades. L'alcalde, Martí Pujals, que va fer gestions per resoldre la incidència anuncia una denúncia davant la inspecció de telecomunicacions.

L'apagada del servei es va donar justament un dia festiu dificultant les gestions per resoldre-ho i la informació del servei de la mateixa companyia molt poca. Van poder aclarir segons un comunicat emès a la ciutadania que la línia espatllada es trobava dins un terreny privat i no es podia entrar. "Això és de pel·lícula de Torrente", diu Martí Pujals perquè constata que les xarxes han d'estar en zones públiques o drets de pas. El delegat de la Generalitat i el subdelegat del Govern van fer gestions per poder accelerar la reparació. Pujals constata que es farà la denuncia pertinent davant Inspecció de telecomunicacions.

Una altra cosa, diu, són els danys i perjudicis que informa que s'han de fer a títol individual qui pugui acreditar-los. Des de Tossa estaran en contacte amb l'Oficina del Consum del Consell Comarcal de la Selva.

Carrers de Tossa aquest mes de juny amb turistes.

Carrers de Tossa aquest mes de juny amb turistes. / Carme Vilà

Afectació als negocis

D'altra banda, en un comunicat, l'Associació d'Hostaleria ha denunciat l'impacte que ha suposat el tall. El president de l'Associació, Francesco Zucchitello, constata que "la perplexitat davant d'aquest desgavell en ple segle XXI" perquè "durant hores, absolutament res funcionava, no teníem cap mena de resposta per part de les operadores telefòniques i ens trobàvem en una situació de total desemparament".

Agraeixen el suport municipal i a l'operadora local Altanètica, també propera a Sant Antoni de Calonge, "per la facitar la connexió aèria via WiMAX". Això va permetre donar cobertura a establiments donats d'alta als seus sistemes que van poder compartir senyal Wi-Fi amb altres afectats".

"L'afectació econòmica d'aquests dies ha estat devastadora, cada minut sense connexió és un client insatisfet, una reserva perduda i una operativa paralitzada", han manifestat. A les pèrdues s'hi suma la imatge que es dóna de cara al turista, adverteixen.

Manifesten que "la paciència dels empresaris de Tossa s'ha exhaurit", consideren que la situació és "insostenible" i exigeixen una solució immediata.

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L'alcalde constatava que ja s'havien donat altres talls intermitents.

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