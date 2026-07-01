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Blanes exposa 72 vestits de prêt-à-porter fets amb paper

La mostra del Taller de Costua de l'Associació de Pensionistes inclou complements elaborats amb paper, com barrets i bosses

Inauguració Expo Vestits de Paper.

Inauguració Expo Vestits de Paper. / Ajuntament de Blanes

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Redacció

Redacció

Blanes

La Sala Municipal d’Exposicions García-Tornel de Blanes acull fins al diumenge 19 de juliol la mostra L’art de cosir, una exposició formada per 72 vestits de paper confeccionats al Taller de Costura de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes. Les peces, elaborades amb paper com a matèria primera, reprodueixen creacions de prêt-à-porter i mostren el treball artesanal que hi ha darrere d’una de les activitats més singulars del municipi.

Els vestits s’han confeccionat al Casal Cívic i Comunitari de Blanes, en el marc del taller que dirigeixen Lourdes Ruiz i Pilar García Portillo, professores i responsables d’una experiència que ha convertit el paper en autèntiques peces d’indumentària. A simple vista, moltes de les creacions poden arribar a confondre’s amb vestits fets amb roba, tant pel detall de les formes com pels acabats.

La inauguració oficial de l’exposició es va fer divendres passat a la tarda i va comptar amb la presència de l’alcalde de Blanes i regidor de Cultura, Jordi Hernández, i de la presidenta de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, Rosa Tatay. També hi van assistir el regidor Javier López, membres de la junta de l’entitat, les responsables del taller i diverses participants que han contribuït a fer possible la mostra.

A més dels vestits, l’exposició també inclou una selecció dels complements que habitualment llueixen les models durant les desfilades. Entre les peces exposades hi ha barrets de diferents formes i colors, tocats de flors, bosses de mà i altres accessoris elaborats també amb paper. Les creacions que es poden veure aquests dies corresponen als darrers cinc anys, mentre que els vestits del 2025 i del 2026 es reservaran per veure’ls dalt la passarel·la.

La desfilada arribarà a la 25a edició

La mostra serveix d’avantsala de la tradicional Desfilada de Vestits de Paper de Blanes, que aquest any arribarà a la seva 25a edició. L’esdeveniment se celebrarà el dissabte 11 de juliol, a partir de les set de la tarda, a la plaça d’Espanya.

La desfilada s’ha consolidat com una cita destacada de l’inici de l’estiu a Blanes i cada any reuneix un nombrós públic. L’exposició de la Sala García-Tornel permet veure de prop unes creacions que habitualment només es contemplen dalt la passarel·la i apreciar-ne amb més detall la feina de confecció.

La mostra ‘L’art de cosir’ es pot visitar cada dia de 10 a 13 h i de 17 a 20 h a la Sala Municipal d’Exposicions García-Tornel.

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