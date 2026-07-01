Evacuen una nena de 3 anys després d'estar a punt d'ofegar-se a la piscina de Sant Hilari
La menor evoluciona favorablement i podria rebre l’alta aquest dimecres després de ser traslladada en ambulància a l’hospital Santa Caterina
Una nena de 3 anys va resultar ferida de poca gravetat dimarts a la tarda després d’estar a punt d’ofegar-se a la piscina municipal de Sant Hilari Sacalm. Els fets van passar cap a les sis menys deu de la tarda a les piscines exteriors del Centre Esportiu Municipal, concretament a la piscina mitjana.
Fins al lloc s’hi van desplaçar efectius de la Policia Local, del SEM i altres serveis d’emergència. Arran de l’avís, el Sistema d’Emergències Mèdiques va enviar-hi una ambulància i també va activar un helicòpter medicalitzat. Finalment, però, la menor va ser evacuada en ambulància a l’Hospital Santa Caterina de Salt, amb pronòstic de poca gravetat.
La nena evoluciona favorablement i, en principi, podria rebre l’alta hospitalària aquest dimecres, segons fonts coneixedores del cas.
Arran dels fets, el Centre Esportiu Municipal i l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm han emès un comunicat conjunt en què asseguren que “la ràpida intervenció d'altres usuaris presents i l'actuació immediata dels socorristes han estat determinants per evitar conseqüències més greus”. També afirmen que “els protocols d'emergència establerts han funcionat correctament i amb la màxima rapidesa, permetent una resposta eficaç davant la situació”.
En el comunicat, també s’agraeix “la professionalitat dels socorristes, la coordinació dels serveis d'emergència i la col·laboració de les persones presents” durant l’actuació. Les dues institucions han expressat el desig d’una recuperació ràpida de la menor i han agraït la comprensió de les persones usuàries del centre mentre es resolia l’emergència. Tot i que el comunicat conjunt indica que la menor tenia 4 anys, la nena en té 3.
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