Dos ferits lleus en una sortida de via a la C-63 a Brunyola
El vehicle ha topat contra la barrera de seguretat i ha provocat danys
Dues persones han resultat ferides lleus aquest matí en una sortida de via a la C-63 a Brunyola.
L’accident s’ha produït cap a tres quarts de deu del matí a l’altura del quilòmetre 31 de la C-63, al terme municipal de Brunyola. Per causes que encara s’estan investigant, el vehicle ha sortit de la carretera i ha topat contra la barrera de seguretat , segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
Arran del xoc, el vehicle ha provocat danys a la tanca de la carretera. Dos dels ocupants han resultat ferits de caràcter lleu i el SEM els ha traslladat a un centre sanitari.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat, dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques.
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