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Dos ferits lleus en una sortida de via a la C-63 a Brunyola

El vehicle ha topat contra la barrera de seguretat i ha provocat danys

Cues i els serveis d'emergències actuant en l'accident de trànsit a la C-63 a Brunyola.

Cues i els serveis d'emergències actuant en l'accident de trànsit a la C-63 a Brunyola. / Anti-radars Garrotxa

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Eva Batlle

Eva Batlle

Brunyola

Dues persones han resultat ferides lleus aquest matí en una sortida de via a la C-63 a Brunyola.

L’accident s’ha produït cap a tres quarts de deu del matí a l’altura del quilòmetre 31 de la C-63, al terme municipal de Brunyola. Per causes que encara s’estan investigant, el vehicle ha sortit de la carretera i ha topat contra la barrera de seguretat , segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Arran del xoc, el vehicle ha provocat danys a la tanca de la carretera. Dos dels ocupants han resultat ferits de caràcter lleu i el SEM els ha traslladat a un centre sanitari.

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Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat, dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques.

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