Activa Vidreres critica la piscina tancada i la falta de refugis climàtics: «El problema és de manca de previsió»
El grup vinculat a ERC reacciona al retard en l’obertura de l’equipament i denuncia que el municipi tampoc tingui alternatives per fer front a les temperatures extremes
Activa Vidreres, partit vinculat a ERC, ha criticat que la piscina municipal continuï tancada en plena onada de calor i ha acusat l’equip de govern de manca de planificació i previsió. El grup reacciona així després que l’Ajuntament, governat per Jordi Camps (Junts), hagi atribuït el retard en l’obertura de l’equipament a un problema contractual amb l’empresa concessionària i hagi assegurat que treballa perquè pugui entrar en funcionament la setmana vinent.
Segons Activa Vidreres, el problema no es pot justificar només per una qüestió administrativa. La formació assegura que l’actual concessionària va comunicar fa més d’un mes la voluntat de rescindir el contracte i considera que aquest marge hauria d’haver permès buscar una solució abans de l’arribada de les altes temperatures. «El problema és de manca de planificació i previsió», denuncien. El grup lamenta que, mentre molts municipis ja tenen les piscines obertes, els veïns i veïnes de Vidreres continuïn sense poder utilitzar aquest servei públic. També recorda que el tancament afecta especialment les famílies i els casals d’estiu, que han hagut de buscar alternatives per refrescar els infants durant aquests dies de calor.
Crítiques a la gestió
Activa Vidreres assegura que fa dies es va posar a disposició de l’equip de govern per ajudar a trobar una sortida a la situació, però afirma que fins aquest dimecres no havia rebut resposta al seu oferiment. Segons el grup, la contestació del govern va ser que havien rebut el correu electrònic i que estaven treballant per resoldre la situació perquè es tracta d’un «procés contractual». La formació critica que, mentrestant, els dies passin i la data d’obertura es continuï ajornant. Segons Activa Vidreres, ara es parla de la setmana vinent, però no hi ha cap garantia. El grup també retreu al govern que no hagi volgut acceptar cap mena d’ajuda ni valorar les propostes que assegura que li ha fet arribar.
Sense refugis climàtics
Activa Vidreres també alerta que el municipi no disposa de cap refugi climàtic ni ha previst cap alternativa perquè la població pugui fer front a les temperatures extremes d’aquests dies. La formació considera que aquesta manca de previsió afecta especialment la gent gran, els infants i les persones més vulnerables, en un context d’onades de calor cada vegada més freqüents. El grup defensa que els veïns de Vidreres mereixen una gestió «més eficient, més previsora i més oberta a la col·laboració» quan hi ha un problema que afecta tot el poble. «Governar també és anticipar-se, escoltar i sumar esforços quan la situació ho requereix», conclou Activa Vidreres.
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