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Un conductor begut s’estavella contra arbres i un fanal a Lloret i triplica la taxa d’alcohol

El SEM ha traslladat l'home de 28 anys a l’hospital de Blanes amb ferides poca gravetat i la Policia Local l’ha denunciat penalment

La comissaria de la Policia Local de Lloret de Mar, en una foto d'arxiu.

La comissaria de la Policia Local de Lloret de Mar, en una foto d'arxiu. / David Aparicio

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Eva Batlle

Eva Batlle

Lloret de Mar

Un conductor de 28 anys ha acabat denunciat penalment per la Policia Local de Lloret de Mar després de patir un accident de matinada a Lloret de Mar i donar positiu en la prova d’alcoholèmia. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues de la matinada d'aquest dijous a l’avinguda Pau Casals.

L’home circulava amb un cotxe quan hauria perdut el control del cotxe, ha fet diverses voltes sobre si mateix i ha acabat xocant contra un fanal i diversos arbres. En concret, l’accident ha provocat danys en quatre arbres.

El conductor ha estat assistit pel SEM, que l’ha qualificat de ferit de poca gravetat, i ha estat evacuat en ambulància a l’hospital comarcal de Blanes.

La Policia Local de Lloret de Mar li ha practicat una primera prova d’alcoholèmia, en què ha donat un resultat de 0,80 mg/l, més del triple del límit permès, fixat en 0,25 mg/l.

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Arran dels fets, l’home ha quedat investigat per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques, confirmen fonts municipals.

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