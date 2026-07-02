Un conductor begut s’estavella contra arbres i un fanal a Lloret i triplica la taxa d’alcohol
El SEM ha traslladat l'home de 28 anys a l’hospital de Blanes amb ferides poca gravetat i la Policia Local l’ha denunciat penalment
Un conductor de 28 anys ha acabat denunciat penalment per la Policia Local de Lloret de Mar després de patir un accident de matinada a Lloret de Mar i donar positiu en la prova d’alcoholèmia. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues de la matinada d'aquest dijous a l’avinguda Pau Casals.
L’home circulava amb un cotxe quan hauria perdut el control del cotxe, ha fet diverses voltes sobre si mateix i ha acabat xocant contra un fanal i diversos arbres. En concret, l’accident ha provocat danys en quatre arbres.
El conductor ha estat assistit pel SEM, que l’ha qualificat de ferit de poca gravetat, i ha estat evacuat en ambulància a l’hospital comarcal de Blanes.
La Policia Local de Lloret de Mar li ha practicat una primera prova d’alcoholèmia, en què ha donat un resultat de 0,80 mg/l, més del triple del límit permès, fixat en 0,25 mg/l.
Arran dels fets, l’home ha quedat investigat per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques, confirmen fonts municipals.
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