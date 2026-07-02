Un xoc entre un camió i un autobús amb una trentena de passatgers a Maçanet provoca cues a l’AP-7
Les primeres informacions apunten a sis ferits que no serien de gravetat
Un accident de trànsit a l’AP-7 a Maçanet de la Selva provoca problemes per circular aquest dijous al matí a la Selva. El sinistre s’ha produït cap a un quart de deu del matí i al quilòmetre 88 de la via ràpida i ha consistit en una col·lisió per encalç entre un camió i un autobús on viatjaven una trentena de persones.
Segons les primeres informacions, l’accident hauria deixat sis ferits que no serien consideració.
A lloc s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del SEM i dels Mossos d’Esquadra de Trànsit. Per recollir els passatgers i continuar el trajecte, es preveu l’arribada d’un altre autobús.
Arran del xoc, només hi ha un carril obert al trànsit en direcció Girona. La incidència provoca cues d’uns cinc quilòmetres entre Maçanet de la Selva i Fogars de la Selva, també en sentit Girona. segons el Servei Català de Trànsit.
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