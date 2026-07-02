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Un xoc entre un camió i un autobús amb una trentena de passatgers a Maçanet provoca cues a l’AP-7

Les primeres informacions apunten a sis ferits que no serien de gravetat

L'autobús accidentat a Maçanet.

L'autobús accidentat a Maçanet. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Maçanet de la Selva

Un accident de trànsit a l’AP-7 a Maçanet de la Selva provoca problemes per circular aquest dijous al matí a la Selva. El sinistre s’ha produït cap a un quart de deu del matí i al quilòmetre 88 de la via ràpida i ha consistit en una col·lisió per encalç entre un camió i un autobús on viatjaven una trentena de persones.

Segons les primeres informacions, l’accident hauria deixat sis ferits que no serien consideració.

El camió accidentat a l'AP-7 amb un autobús a Maçanet.

El camió accidentat a l'AP-7 amb un autobús a Maçanet. / Bombers de la Generalitat

A lloc s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del SEM i dels Mossos d’Esquadra de Trànsit. Per recollir els passatgers i continuar el trajecte, es preveu l’arribada d’un altre autobús.

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Arran del xoc, només hi ha un carril obert al trànsit en direcció Girona. La incidència provoca cues d’uns cinc quilòmetres entre Maçanet de la Selva i Fogars de la Selva, també en sentit Girona. segons el Servei Català de Trànsit.

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