Un dispositiu policial al barri de la Plantera de Blanes acaba amb 39 denúncies, un detingut i 76 identificats
L’actuació, impulsada després de diverses queixes veïnals, ha inclòs patrullatges, controls de trànsit, vigilància de paisà i inspeccions a establiment
La Policia Local de Blanes ha tancat amb 39 denúncies, una persona detinguda i 76 identificacions un dispositiu especial de seguretat i convivència al barri de La Plantera. L’operatiu es va posar en marxa arran de diverses queixes veïnals relacionades amb problemes de convivència, sorolls, consum i possible tràfic de drogues, conductes incíviques i sensació d’inseguretat.
El dispositiu policial a La Plantera, que es va intensificar durant uns deu dies i que després ha continuat amb presència policial periòdica, ha inclòs patrulles uniformades, patrullatges a peu i motoritzats, agents de paisà, controls de trànsit, alcohol i drogues, identificacions selectives i el suport de la unitat canina.
Les denúncies tramitades han estat de diferents tipus, entre les quals n’hi ha d’administratives de trànsit i seguretat, per alteració de la convivència ciutadana i per tinença d’armes blanques. També s’han fet tres inspeccions a establiments i diverses actuacions relacionades amb seguretat ciutadana i seguretat viària.
Conflictes
L’operatiu s’ha centrat en diversos punts del barri on s’havien detectat conflictes de convivència, consum de drogues, alteracions de l’ordre públic i ocupació indeguda d’espais. La Policia Local de Blanes també havia constatat la presència reiterada de persones vinculades a delictes, consum de substàncies estupefaents i altres conductes que afectaven la convivència.
Els resultats del dispositiu de seguretat a La Plantera s’han presentat en una reunió amb l’Associació de Veïns de La Plantera. Hi van participar l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández; el sotsinspector responsable de l’operatiu i de la Policia de Proximitat, Àlex Meléndez; el president de l’entitat veïnal, Paco Gallego; la regidora de Participació Ciutadana, Estefanía Romero, i diversos agents que han intervingut en l’actuació.
Durant la trobada, els responsables municipals i policials van exposar el balanç del dispositiu i van demanar al veïnat que continuï traslladant les problemàtiques detectades al cos policial per facilitar noves intervencions. L’Associació de Veïns va valorar l’increment de presència policial al barri i la millora de la vigilància, destaca l'ajuntament en un comunicat.
Altres barris
L’Ajuntament i la Policia Local de Blanes preveuen impulsar actuacions similars en altres barris del municipi on també s’han detectat problemàtiques de convivència i seguretat. El consistori vincula aquestes actuacions al desplegament de la Policia de Proximitat, amb l’objectiu de reforçar el contacte amb les entitats veïnals, residents i establiments de cada zona.
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