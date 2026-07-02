Caçat a 198 km/h a l'Eix Transversal en un tram limitat a 100 a Espinelves
Els Mossos denuncien penalment el conductor en un punt amb més risc per la presència d’un túnel
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Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un conductor que circulava a 198 km/h per la C-25, l’Eix Transversal, en un tram limitat a 100 km/h al seu pas per Espinelves.
Els fets van tenir lloc el 25 de juny, cap a les onze del matí, durant un control de velocitat al quilòmetre 198 de la C-25. Segons ha informat la policia catalana, el vehicle va ser detectat amb el radar mòbil circulant a gairebé al doble de la velocitat permesa.
La limitació en aquest punt està establerta per la presència d’un túnel, una zona on el risc és més elevat. Arran dels fets, els Mossos han denunciat el conductor per l'excés de velocitat per un delicte contra la seguretat viària.
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