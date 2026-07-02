Vidreres no pot obrir la piscina municipal per un problema contractual amb l’empresa concessionària
Els veïns es mostren disgustats i l’Ajuntament assegura que la setmana vinent estarà en funcionament
L’Ajuntament de Vidreres (Selva) encara no ha pogut obrir la piscina municipal a causa d’un problema contractual amb l’empresa concessionària. L’alcalde, Jordi Camps, ha assegurat que és “conscient del malestar” que aquesta situació ha generat i ha afirmat que el consistori treballa perquè estigui en funcionament la setmana vinent.
Els veïns lamenten el retard. “No sabem què ha passat, si hi ha un problema amb els socorristes o amb l’aigua”, ha explicat Helena Vico, veïna del municipi. Mentrestant, alguns casals d’estiu han hagut de reorganitzar les activitats, com el de l’Sporting Vidrerenca, que ha substituït els banys a la piscina per ruixades amb mànegues per ajudar els infants a suportar les altes temperatures dels últims dies.
Les portes tancades i el bar amb les cadires apilades. Aquesta és la imatge d’aquest dijous de la Piscina Municipal de Vidreres, situada a la zona esportiva. L’Ajuntament encara no l’ha pogut obrir, malgrat les altes temperatures dels últims dies, per un problema contractual amb l’empresa concessionària que gestiona l’equipament.
“Hem fet tots els passos, tant jurídicament com tècnicament, per desencallar aquesta situació”, ha assegurat l’alcalde de Vidreres, Jordi Camps. El batlle ha detallat que estan treballant perquè l’equipament entri en funcionament la setmana vinent.
Camps ha admès que el tancament ha generat “malestar” entre els veïns. La piscina del municipi acostuma a obrir pels volts de Sant Joan i, per tant, acumula un retard “d’aproximadament una setmana”. Malgrat això, l’onada de calor ha fet “que la gent tingués més ganes de poder anar a la piscina”, segons l’alcalde.
Obligats a reorganitzar-se
La situació ha afectat especialment els casals d’estiu. El casal de l’Sporting Vidrerenca ha hagut de modificar la programació prevista, ja que comptava amb una estona diària de piscina perquè els infants es poguessin refrescar.
Davant la impossibilitat d’anar-hi, els monitors han improvisat activitats amb mànegues d’aigua. “Cada dia anàvem a la piscina durant una hora. Als nens els agradava molt. Ara hem hagut de buscar alternatives”, ha explicat el monitor Pol Romero. També ha afegit que els infants pregunten cada dia quan obrirà la instal·lació.
Els veïns també lamenten el retard. Helena Vico ha recordat que l’any passat la piscina va obrir coincidint amb el final del curs escolar, fet que facilitava la conciliació de moltes famílies.
“Els nens sortien de l’escola i anaven directament a la piscina. Als pares els anava fantàstic”, ha explicat. Aquest any, però, ha assegurat que els veïns desconeixen els motius exactes del tancament. “No sabem si és perquè no han trobat socorristes, si hi ha un problema amb l’aigua o què ha passat”, ha afirmat.
Vico també ha destacat que el tancament de la piscina obliga moltes famílies a buscar alternatives, com ruixar-se al pati o anar a equipaments d’altres municipis.
Una altra veïna, la Toñi, ha lamentat que la situació perjudica especialment els infants. “Jo vaig a la platja, però hi ha molta gent que no hi pot anar. Sobretot pels nens i pels casals està malament que la piscina encara no hagi obert”, ha conclòs.
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