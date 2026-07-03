L’alcalde d’Arbúcies rep la Medalla de l’Imperi Britànic per preservar la memòria de les víctimes d’un accident aeri de 1970
L’ambaixada britànica fa una ofrena floral al cementiri municipal coincidint amb el 56è aniversari de la tragèdia, considerada l’accident aeri més greu de la història de Catalunya
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, ha rebut aquest divendres al migdia la Medalla de l’Imperi Britànic, concedida pel rei Carles III. La distinció reconeix la tasca del municipi per conservar i dignificar la memòria de les víctimes de l’accident aeri que va tenir lloc al Montseny el 3 de juliol del 1970, ara fa 56 anys.
Coincidint amb l’aniversari de la tragèdia, representants del Regne Unit han lliurat la distinció en un acte que també ha inclòs una ofrena floral al cementiri municipal d’Arbúcies. En aquest espai hi ha un monument commemoratiu amb els noms de les persones que van perdre la vida quan l’avió es va estavellar a la falda del cim de les Agudes.
La tragèdia està considerada l’accident aeri més greu que s’ha produït mai a Catalunya.
Un vol entre Manchester i Barcelona
El 3 de juliol del 1970, un avió de la companyia Dan-Air va enlairar-se a les 16.08 hores de l’aeroport de Manchester amb destinació a Barcelona.
A causa d’alguns retards a la zona de París, l’aparell es va haver de desviar de la ruta prevista. Tot i això, a les 17.53 hores el pilot ja va contactar amb el centre de control regional de Barcelona i, sis minuts més tard, l’avió s’apropava a la capital catalana i començava les maniobres de descens.
Mentre l’aparell feia un gir cap a l’esquerra per situar-se en un rumb de 140 graus, la tripulació va informar erròniament que estava sobrevolant la balisa no direccional de Sabadell.
El controlador aeri no es va adonar de l’error perquè en aquell moment hi havia un altre avió sobrevolant la zona i va autoritzar el pilot a continuar el descens fins als 2.800 peus, uns 850 metres.
L’impacte contra el Montseny
Cap a les 18.05 hores, quan volava a uns 3.800 peus d’altitud —aproximadament 1.150 metres—, l’avió es va estavellar contra els faigs de la falda nord-est del cim de les Agudes.
Aquella tarda, la zona estava coberta per una intensa nuvolositat, fet que va dificultar la visibilitat de la tripulació abans de l’impacte.
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