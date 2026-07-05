Lloret torna a passar dues nits sense patrulles de la Policia Local
L'ajuntament recorda que la comissaria estava operativa, però des del sindicat CSIF asseguren que “estan tornant a una situació de col·lapse”
Lloret de Mar ha tornat a passar un cap de setmana sense patrulles de Policia Local durant la nit. Així ho denuncien des del sindicat CSIF, que ho atribueixen a un repunt de baixes i asseguren que s’està tornant altra vegada a «una situació de col·lapse».
El cos policial va decidir deixar de fer hores extraordinàries el passat 27 de març com a mesura de pressió per forçar l’Ajuntament a negociar la renovació del conveni laboral, caducat des del 2012. Sense aquestes hores asseguren que el servei queda molt per sota del previst i a vegades no queda cobert. Dissabte a la tarda, per exemple, només hi havia dos agents. Segons expliquen des del sindicat, aquest diumenge al matí eren només quatre interins «sense arma, sense formació ni coneixement de la localitat».
L'Ajuntament treu ferro a la situació
Des del consistori han volgut matisar que tot i que no hi hagut patrulles a la nit, a diferència de l’última vegada, la comissaria sí que estava operativa. Fonts municipals han explicat que es van presentar les baixes i l’Ajuntament «no va tenir capacitat de reaccionar».
Tot i així, han volgut subratllar que s’ha reforçat la seguretat amb els Mossos d’Esquadra i no s’han registrat incidents greus. També han destacat que aquesta vegada no ha calgut contractar seguretat privada i que els consta que de dilluns a divendres els torns estan funcionant amb normalitat.
Un conflicte que no es resol
Fa tres setmanes ja es va viure una situació similar. La comissaria de la Policia Local del municipi va estar tancada durant dues nits consecutives per manca de personal i l’Ajuntament va haver de contractar seguretat privada i reforçar la presència dels Mossos d’Esquadra.
La manca de patrulles locals operatives es produeix en plena crisi entre els sindicats policials i el govern municipal, que assegura que té voluntat de diàleg i no està tancat a negociar amb el cos de seguretat, però sosté que les demandes «traspassen els límits de l’administració». Segons l'alcalde, fa mesos que estan negociant amb els representants de la policia per tancar un acord que millori les condicions laborals però situa com a línia vermella «no traspassar la legalitat».
Des de CSIF diuen que l’Ajuntament els ha dit que la situació estaria a punt de resoldre’s però el sindicat creu que encara hi ha molt a parlar. De fet, denuncien que encara no els han enviat cap proposta per escrit.
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