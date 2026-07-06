L'artista Alba Fabre Sacristán estrena un nou mural a Blanes com a preludi del Blanes Urban Fest
La creació artística, que reprodueix una escena de platja amb la Roca de Sa Palomera de fons i forma part d'un programa internacional que dona suport a artistes urbans
El nou mural d’art urbà de l’artista barcelonina Alba Fabre Sacristán ja llueix acabat a Blanes. L’obra, impulsada en el marc del projecte europeu COMMUN, s’ha pintat en una de les façanes de l’antic pavelló poliesportiu d’Els Pins i serveix com a avanç del IV Blanes Urban Fest, que se celebrarà el proper mes d’octubre.
La intervenció ha quedat enllestida aquest diumenge al vespre després d’una setmana de treball. El mural ocupa la façana que dona a l’avinguda Josep Tarradellas, de cara al mar, al costat dels accessos als locals de l’Esbart Joaquim Ruyra i la Casa de Andalucía. La peça reprodueix una escena de platja amb l’emblemàtica Roca de Sa Palomera com a teló de fons.
Alba Fabre Sacristán, nascuda a Barcelona el 1994, està especialitzada en pintura figurativa i muralisme contemporani de gran format. Amb aquesta obra, l’artista transforma una paret nua d’un equipament municipal en una nova peça d’art contemporani a l’espai públic. El mural s’afegeix així al conjunt d’intervencions urbanes que els darrers anys han anat guanyant presència en diferents punts de Blanes.
Blanes, dins un projecte europeu d’art urbà
La creació forma part de COMMUN, un programa de cooperació cultural internacional que vol acostar l’art urbà i les noves pràctiques de l’art contemporani a la ciutadania. Blanes és una de les sis localitats europees que participen en aquest projecte, que en el cas del municipi es desenvolupa a través de BMurals, de Barcelona, i amb la col·laboració de l’Ajuntament.
COMMUN promou la cultura com a eina de participació, cohesió social i transformació dels espais públics. Alhora, dona suport a artistes urbans en el desenvolupament de les seves carreres professionals mitjançant residències, produccions artístiques, programes de mobilitat, accions formatives i espais d’intercanvi entre creadors, institucions i agents culturals.
En el cas de Blanes, aquesta intervenció també té com a objectiu reforçar i impulsar el Blanes Urban Fest, que aquest octubre arribarà a la quarta edició. Segons l’Ajuntament, la col·laboració amb COMMUN contribueix a consolidar el festival com un esdeveniment de referència en l’àmbit de l’art urbà, ampliant-ne la projecció i facilitant la presència tant d’artistes consolidats com de nous talents.
No és la primera vegada que l’antic pavelló d’Els Pins es converteix en suport per a l’art urbà. Amb motiu de la primera edició del BUF ja es va pintar una altra de les seves façanes, en aquell cas la que dona al passeig de Catalunya, amb una creació de Bublegum. Aquella intervenció es va fer simultàniament amb una obra de Saturno, que des del 2023 decora la façana de la Biblioteca Roberto Bolaño.
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