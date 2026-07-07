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Absolen l'alcalde de Vidreres, l'inspector i els dos agents dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local

L'Audiència conclou que Jordi Camps no va actuar "de manera enganyosa" amb voluntat de "burlar" la llei

L'alcalde de Vidreres i els altres tres acusats a l'inici del judici a l'Audiència de Girona

L'alcalde de Vidreres i els altres tres acusats a l'inici del judici a l'Audiència de Girona / Marina López (ACN)

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Marina López / ACN

Xavier Pi / ACN

L'Audiència de Girona ha absolt l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, pel cas dels suposats nomenaments il·legals a la Policia Local entre els anys 2020 i 2021. La sentència conclou que, a l'hora de signar els diferents decrets, Camps no va actuar "de manera enganyosa" amb voluntat de "burlar" la llei, sinó que la seva voluntat era "garantir temporalment el comandament del cos" en plena pandèmia. L'Audiència també conclou que l'alcalde de Vidreres no es va conxorxar amb els altres tres investigats (l'aleshores inspector i dos agents que van acabar ascendint). Per això, també els absol. Jordi Camps s'enfrontava a 14 anys d'inhabilitació per exercir una feina o càrrec públic per un delicte continuat de prevaricació administrativa.

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