Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
incendi Gavarresincendi Sentmenatincendi Catalunya NordTour de Françacontenidors GironaGirona FCMundial futbol
instagramlinkedin

Assalten una dona de 90 anys mentre dormia a casa seva a Sant Hilari Sacalm

Els lladres van sostreure diversos objectes de la casa

Un cotxe dels Mossos en una imatge d'arxiu

Un cotxe dels Mossos en una imatge d'arxiu / EP

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
ACN

ACN

Sant Hilari Sacalm

Els Mossos d'Esquadra investiguen un assalt a una dona de 90 anys a casa seva mentre dormia a Sant Hilari Sacalm. Segons ha avançat ElCaso i ha confirmat l'ACN, els fets van passar el dijous passat quan de matinada els assaltants -no s'ha pogut determinar encara el nombre- van entrar a l'habitatge i van sorprendre la dona. Després de remoure les seves pertinences, se'n van endur alguns objectes encara per determinar. La Unitat d'Investigació dels Mossos a Santa Coloma s'ha fet càrrec de la investigació per intentar esbrinar com van accedir a la casa i què se'n van endur. La víctima, tot i que va ser retinguda a la força, es troba en bon estat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quatre ferits, un de crític, en un xoc frontal a l’N-260 a Llançà
  2. Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
  3. Les tres preguntes que els CAPs del Baix Empordà volen que els pacients facin sempre al metge
  4. Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
  5. Els Bombers mantenen l'optimisme a les Gavarres però temen la simultaneïtat
  6. Girona FC: Ple d'incògnites per resoldre a dos dies de començar la feina
  7. L'entrada sud de Girona canviarà amb la urbanització del polígon 117 i un pressupost de 6.847.791 euros
  8. Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període

Assalten una dona de 90 anys mentre dormia a casa seva a Sant Hilari Sacalm

Assalten una dona de 90 anys mentre dormia a casa seva a Sant Hilari Sacalm

Una baralla amb una espasa i un ganivet a Lloret deixa un home ferit al braç

Una baralla amb una espasa i un ganivet a Lloret deixa un home ferit al braç

Alcolock: la DGT exigeix aquest sistema en tots els cotxes nous a partir d'avui

Alcolock: la DGT exigeix aquest sistema en tots els cotxes nous a partir d'avui

Desallotjades quatre finques del Putxet de Barcelona per un esvoranc de vuit metres de diàmetre en un pati interior d’illa

Desallotjades quatre finques del Putxet de Barcelona per un esvoranc de vuit metres de diàmetre en un pati interior d’illa

Naia Laso, la més jove de la delegació espanyola a París 2024, serà a GRAVITEO: «La mentalitat i la motivació són fonamentals en l'skate».

Naia Laso, la més jove de la delegació espanyola a París 2024, serà a GRAVITEO: «La mentalitat i la motivació són fonamentals en l'skate».

Cadaqués anima als turistes a parlar català amb paraules bàsiques: "bon dia" o "gràcies"

Cadaqués anima als turistes a parlar català amb paraules bàsiques: "bon dia" o "gràcies"

Spar Girona afrontarà un únic partit a Fontajau per classificar-se per l'Eurolliga

Spar Girona afrontarà un únic partit a Fontajau per classificar-se per l'Eurolliga

Ángel Donato és el nou entrenador del Girona B, amb Àlex Granell de segon

Ángel Donato és el nou entrenador del Girona B, amb Àlex Granell de segon
Tracking Pixel Contents