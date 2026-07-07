Una baralla amb una espasa i un ganivet a Lloret deixa un home ferit al braç
Els Mossos han trobat l'home amb un tall al braç i busquen els altres tres implicats després de l'enfrontament al centre del municipi
Una baralla entre quatre homes a ple centre de Lloret de Mar ha deixat aquest dimarts al matí un ferit per arma blanca. El succés ha tingut lloc poc abans d’un quart de deu del matí al carrer de Sant Pere, en una zona cèntrica de la localitat costanera i a plena llum del dia.
Segons testimonis, quatre homes s’estaven barallant al carrer i almenys dos dels implicats haurien exhibit armes blanques: una espasa i un ganivet. Arran de l’avís, s’hi han desplaçat patrulles dels Mossos d’Esquadra, ja que la Policia Local de Lloret no tenia patrulles disponibles en aquell moment.
Quan els agents han arribat al lloc, han localitzat un home ferit amb un tall a la zona de l’avantbraç. Presentava un tall i ha estat atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que l’ha evacuat en estat lleu a l’hospital comarcal de Blanes.
Coneguts
Els participants en la baralla serien ocupes d’un pis del centre i persones conegudes per la policia. Després dels fets, els Mossos han fet recerca dels presumptes agressors, però de moment no s’ha practicat cap detenció. Des del cos de seguretat confirmen el succés i informen que a més, que no consta cap denúncia presentada pels fets i tampoc han localitzat l'arma blanca usada en l'enfrontament.
Aquest nou incident ha coincidit amb un altre servei atès a Lloret per un cas de violència masclista, que també ha hagut de ser derivat als Mossos d’Esquadra.
La situació arriba en ple conflicte laboral entre la Policia Local de Lloret i l’Ajuntament. El cap de setmana passat, la comissaria va estar tancada la nit de divendres a dissabte i va ser necessari contractar seguretat privada. La nit de dissabte a diumenge, el servei va funcionar sota mínims, tot i que no hi va haver vigilància privada perquè hi havia comandament, gruista i recepcionista.
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