Detingut a Blanes un home amb dues armes de foc, material policial simulat i tres embolcalls de cocaïna rosa
Se li ha requisat tres armilles logotipades, brides i emissores i ara s'investiga amb quina finalitat ho feia servir
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Blanes un home de 24 anys amb dues armes de foc -una curta i una altra llarga- i que també portava material policial simulat. Els fets van passar el dijous 2 de juliol per la zona de la cala Boadella de la capital de la Selva Marítima. Una patrulla va sospitar de l'home que anava amb cotxe i el va aturar pels volts de dos quarts de quatre de la tarda. Després d'identificar-lo, els agents van escorcollar el vehicle i van trobar les dues armes, a més de tres armilles logotipades de policia falses, brides i emissores d'aspecte similar a la que fan servir els Mossos per comunicar-se entre ells. A banda, els agents també li van trobar tres embolcalls amb, presumptament, cocaïna rosa.
Per tot plegat, els Mossos van detenir l'home per un delicte contra la salut pública i per un altre de tinença d'armes. Els Mossos investiguen amb quina finalitat l'home portava tot el material policial simulat. Ara s'està fent l'anàlisi de les armes per comprovar si són reals i funcionals, ja que tenien un aspecte envellit. També s'està confirmant que la substància és, tal com va revelar la primera prova feta pels Mossos, cocaïna rosa, coneguda com a Tusi.
L'home ja ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes i la investigació es manté oberta.
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