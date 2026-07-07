Nous controls de velocitat per a vehicles de mobilitat personal a Blanes amb multes de fins a 500 euros
Els nous aparells permetran detectar vehicles de mobilitat personal manipulats o que superin els 25 km/h permesos, amb possibles immobilitzacions
Àfrica Benavente
La Policia Local de Blanes ha incorporat un nou controlador de velocitat per reforçar el control dels vehicles de mobilitat personal (VMP), especialment els patinets elèctrics. L'objectiu és millorar la seguretat viària, tant dels vianants com dels mateixos conductors d'aquest tipus de vehicle, i detectar aquells que superin els límits de velocitat permesos o estiguin manipulats. Les multes poden arribar als 500 euros i la retirada del vehicle.
Per fer possible la posada en marxa del nou dispositiu, nou agents que pertanyen a la Unitat de Trànsit han fet una jornada de formació per poder fer ús del comprovador de velocitat. Són els agents que s'encarreguen habitualment d'aquestes tasques de control. El curs els habilita per poder utilitzar un aparell homologat que certifica de manera legal la velocitat màxima que pot assolir cada VMP. El cap de la Policia Local de Blanes, Francisco Javier Jarillo, ha destacat «la importància d'haver pogut incorporar aquest nou recurs al cos policial, ja que era de vital importància que l'aparell en qüestió fos homologat i certificat».
Segons el sotsinspector encarregat d'organitzar el curs, Paco Muriel, han comprovat que molts vehicles superaven la velocitat màxima permesa que és de 25 km/h. Assegura que hi havia casos que superaven aquest límit a 60 km/h, o inclús 70 km/h, arribant a casos més extrems de 90 km/h o 140 km/h.
Des d'ara, aquests controls de vehicles de mobilitat personal a la via pública podran fer-se de manera més completa, ja que es podrà comprovar si el vehicle aturat supera els límits de velocitat permesos o està manipulat. Muriel ha explicat que ara es podrà disposar d'una garantia jurídica que certifica que la comprovació és correcte. El nou sistema incorpora un programari que registra la prova durant un mínim d'un minut, crea un informe, en format PDF, de la prova informant del dia i hora, així com la velocitat màxima que ha abastat.
El curs va incloure també una demostració pràctica de com funciona l'aparell des del carrer.
Immobilitzacions i sancions de fins a 500 euros
A finals de l'any passar la Policia Local de Blanes va fer una campanya per informar de la nova normativa d'utilització dels VMP i es va informar de la intenció d'incorporar aquest aparell.
Les conseqüències d'excedir la velocitat màxima permesa (25 km/h) poden una sanció de fins a 500 euros i la immobilització del vehicle. La tramitació dels expedients sancionadors correspon al Servei Català de Trànsit, que farà un protocol per determinar com es fa la tramesa de la denúncia. En el cas dels conductors reincidents, la Policia Local farà un informe per adjuntar a la denúncia, per tenir constància de la reiteració de la conducta i la perillositat que aquesta suposa. El cap de la policia ha explicat que han condicionat un espai per guardar els patinets sostrets, perquè «ja ha esdevingut una pràctica diària».
L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, va assistir a la cloenda de la jornada i va fer una valoració «molt positiva» del nou recurs. Va assegurar que «els mals usos dels VMP és una problemàtica que preocupa a tota la ciutadania» i va subratllar la importància de vetllar pels vianants i els conductors, dissuadint comportaments com l'excés de velocitat, la circulació per zones no autoritzades, el transport de més d'un ocupant o l'incompliment de la senyalització.
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