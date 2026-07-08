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Crema el traster d'una casa de Tossa de Mar

No s’han hagut de lamentar ferits

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

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Eva Batlle

Eva Batlle

Tossa de Mar

Un incendi ha cremat aquest dimecres de matinada el traster d’una casa de Tossa de Mar, sense que s’hagin hagut de lamentar ferits. Les flames han afectat un caiac i una taula de pàdel surf que hi havia a l’interior de l’espai.

L’avís s’ha rebut quan passaven deu minuts de les sis de la matinada. Els Bombers han activat tres dotacions, que s’han desplaçat fins al número 3 del carrer Caterina Albert. Un cop al lloc, han comprovat que el foc s’havia declarat al garatge de l’habitatge, concretament en un traster.

Els efectius han sufocat les flames i han ventilat la zona, que havia quedat afectada pel fum. Tot i l’incendi, no hi ha hagut cap persona ferida.

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Fins al lloc dels fets també s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Tossa de Mar i del Sistema d’Emergències Mèdiques.

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