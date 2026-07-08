Lloret de Mar prohibeix fumar a les terrasses de guinguetes
L'objectiu és promoure un entorn de "natura i salut" a les platges del municipi
L'Ajuntament de Lloret de Mar prohibeix des d'aquest estiu que es pugui fumar a les terrasses de les guinguetes que hi ha a la platja. L'alcalde del municipi, Adrià Lamelas, ha recordat que Lloret de Mar va ser la segona destinació catalana en prohibir fumar a les platges, després de Barcelona i que ara han volgut fer "un pas més" per convertir les platges en un espai de natura i salut. Per altra banda, el consistori ha delimitat amb unes cordes fixades a la sorra l'espai on les empreses poden instal·lar gandules i para-sols de lloguer i també n'han unificat el color per integrar-lo més a l'espai. Aquest estiu, Lloret de Mar també estrenarà uns concerts a la llum de les espelmes a l'amfiteatre que hi ha als jardins de Santa Clotilde.
Lloret de Mar es troba en plena temporada turística i enguany ha decidit "afegir valor" a la zona de platja. Ho ha fet a partir de la modificació del reglament de platges, que inclou les tres guinguetes de la platja de Lloret, les tres de Fenals, la que hi ha a cala Canyelles i la de sa Boadella. Els canvis en el reglament impliquen, entre d'altres, que aquestes guinguetes prohibeixin fumar a la terrassa. Fins ara, els banyistes ja no podien fer-ho a la sorra, però tan bon punt entraven en una guingueta podien encendre's la cigarreta. Ara, hauran d'esperar-se a marxar completament de la platja per fer-ho.
L'alcalde del municipi, Adrià Lamelas, ha assegurat que també han restringit l'ús de xixes i altres productes que podrien comportar una degradació de l'espai. L'objectiu és preservar l'entorn i garantir les platges com un espai de salut i natura. A més, també ha canviat la condició que tenen els establiments i tots ells passen a ser restaurants-bar i això permet incloure l'oferta gastronòmica i no només limitar-se a begudes. Les guinguetes tenen una nova imatge unificada entre elles per mantenir l'harmonia del front marítim.
El consistori també ha actuat en els espais de lloguers de gandules i para-sols. A partir d'aquest estiu hi ha una corda que delimita l'espai on les empreses poden col·locar les gandules. "És una petició que ens feien molts dels licitadors del servei". La solució passa per estacar un fil a la sorra que serveix per marcar el límit. "Qualsevol banyista veu quin espai està reservat per a les empreses i quin està disponible per si vol estirar-hi la tovallola", ha remarcat Lamelas.
A més, també s'ha acordat que el color d'aquestes gandules i dels para-sols sigui el mateix en totes les empreses. És un color beix que permet "reduir l'impacte" que tenen aquests elements en l'entorn, ja que cromàticament queden més ben integrats amb la sorra.
En l'àmbit del socorrisme, Lloret de Mar és una de les destinacions que més allarga la temporada de salvament marítim. La temporada va arrencar el 15 de maig i s'allargarà fins al 15 d'octubre. També hi va haver un servei extraordinari durant els dies de Setmana Santa. En els mesos de juliol i agost hi haurà 25 socorristes que vigilaran les platges.
Concerts a la llum de les espelmes
En matèria cultural, el consistori estrenarà una proposta a l'amfiteatre que hi ha als jardins de Santa Clotilde. Es tracta de quatre concerts 'candlelight', que vol dir a la llum de les espelmes. És un format on hi ha formacions de música clàssica que interpreten peces amb la il·luminació que fan les espelmes. La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, ha destacat que és una proposta "molt visual que s'ha convertit en una tendència a les xarxes socials".
En aquest cas, Lloret de Mar vol aprofitar l'espai de l'amfiteatre amb la cala de sa Boadella de fons per celebrar-hi aquests quatre concerts. Les entrades ja estan exhaurides i es faran dues actuacions al juliol i dues més a l'agost.
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