Tossa de Mar reforça el control de la xarxa d'aigua amb un projecte de digitalització finançat amb fons europeus
La nova infraestructura digital permetrà augmentar el rendiment tècnic hidràulic de la xarxa fins al 81%, cinc punts per sobre de la mitjana catalana
L'Ajuntament de Tossa de Mar ha culminat un projecte de digitalització de la xarxa municipal d'abastament d'aigua que permetrà millorar el control del servei, reduir les pèrdues d'aigua i agilitzar la detecció d'incidències. Les actuacions, executades per Veolia, han suposat una inversió de 205.000 euros, dels quals 128.000 han estat finançats per la Generalitat a través dels fons europeus Next Generation.
El projecte s'emmarca en la línia d'ajuts destinada a impulsar la digitalització del cicle urbà de l'aigua en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Les actuacions s'han centrat en tres àmbits principals: l'ampliació de la sectorització de la xarxa, la implantació de sistemes intel·ligents de detecció de fuites i la incorporació d'una plataforma avançada de gestió de dades.
Una de les principals millores ha estat la creació de cinc nous sectors telecontrolats, equipats amb comptadors sectorials i vàlvules reguladores de pressió que permeten controlar amb més precisió els cabals i les pressions. Amb aquesta ampliació, la xarxa de Tossa de Mar passa a disposar de 17 sectors monitorats, fet que facilita un seguiment més detallat del seu funcionament i una resposta més ràpida davant qualsevol incidència.
Els nous sectors estan connectats a un centre de control que permet supervisar en temps real paràmetres com els cabals, els consums mínims nocturns o els pics de demanda, una informació que facilita la detecció precoç d'anomalies i contribueix a reduir les pèrdues d'aigua.
El projecte també ha incorporat 38 sensors acústics distribuïts en punts estratègics de la xarxa. Aquests dispositius detecten els sorolls característics de les fuites i transmeten automàticament la informació al centre de control, que les geolocalitza sobre un mapa digital per facilitar-ne la localització i la reparació.
Paral·lelament, s'ha implantat una plataforma intel·ligent que integra les dades procedents del sistema de telecontrol, dels equips de telemesura i de les inspeccions de camp. Aquesta eina ofereix una visió global de l'estat de la xarxa i facilita la presa de decisions basada en dades actualitzades.
Les obres, que s'han executat en un termini de dos mesos, permetran incrementar el rendiment de la xarxa, reduir el volum d'aigua no registrada i millorar la resposta davant avaries, consums anòmals o possibles fraus. Segons les previsions municipals, el rendiment tècnic hidràulic de la xarxa augmentarà fins al 81%, cinc punts per sobre de la mitjana de Catalunya.
L'alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, ha destacat que les actuacions permeten "continuar millorant l'elevat rendiment de la xarxa d'abastament del municipi" i dotar-la de noves eines per afrontar futurs episodis de sequera amb una gestió més eficient i sostenible dels recursos hídrics.
Per la seva banda, el director de Veolia a Girona-Costa Brava, Albert Ruart, ha assenyalat que la digitalització del servei contribuirà a reduir les pèrdues d'aigua i, en conseqüència, la necessitat de captar i distribuir nous recursos, amb una disminució de la petjada hídrica i de les emissions de carboni associades al servei.
Amb aquest projecte, Tossa de Mar destaca que fa un nou pas en la modernització de la gestió del cicle de l'aigua i reforça la seva capacitat d'adaptació davant els efectes del canvi climàtic.
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