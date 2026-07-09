Enderroquen les «portes blaves», els trasters ocupats de la Plantera de Blanes
El dispositiu policial ha permès desallotjar sense incidents l’espai de la plaça Mèrida, assenyalat com un focus de conflictes
Els antics trasters ocupats de la Plantera, a Blanes, ja són història. Aquest dijous al matí ha començat l’enderroc del conjunt d’espais coneguts popularment com les portes blaves, situats a la plaça Mèrida, que amb el pas dels anys havien acabat convertits en habitatges precaris.
L’actuació s’ha dut a terme a primera hora amb un dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local per desallotjar les persones que hi havia a l’interior i garantir l’entrada de la maquinària. Segons han confirmat els Mossos, el desallotjament s’ha fet sense incidents.
L’espai estava format per una mena d’antics trasters distribuïts en dos nivells: un a peu de carrer i un altre d’inferior, al qual s’accedia per unes escales. Amb els anys, aquests espais havien estat ocupats i s’havien convertit en punts d’estada i habitatge per a diverses persones.
Zona conflictiva
L’enderroc posa punt final a un dels indrets més degradats del barri de la Plantera. Veïns feia temps que assenyalaven aquests antics trasters de la plaça Mèrida com un focus de conflictes, problemes de convivència i presumpta venda de droga. La presència constant de persones a l’interior i el moviment de vehicles a la zona havien generat queixes i actuacions policials.
Els trasters també havien patit episodis d’incendi. Temps enrere, un foc va cremar parcialment un dels espais ocupats, un succés que ja va evidenciar la precarietat i el risc de l’estat en què es trobaven aquestes construccions.
Amb l’enderroc dels trasters ocupats de la Plantera, es busca eliminar definitivament un espai que s’havia convertit en un punt negre del barri i en un focus permanent de conflicte amb el veïnat. De moment, però, no ha transcendit quin ús tindrà aquest espai un cop acabin els treballs ni tampoc on s'han dirigit les persones que hi vivien.
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