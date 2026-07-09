Un incendi a l'abocador de Lloret mobilitza els Bombers de matinada
Els efectius han remogut la zona afectada i han utilitzat sorra per acabar d’ofegar les flames
Un incendi a l’abocador de Lloret de Mar ha mobilitzat els Bombers de la Generalitat aquest dijous de matinada.
El foc s’ha declarat poc abans de dos quarts de quatre de la matinada i ha fet activar tres dotacions. En arribar al lloc, els efectius s’han trobat una zona cremant i han treballat per remoure el material afectat i acabar de sufocar les flames.
Per poder combatre l’incendi, els Bombers també han activat maquinària pesada i camions amb sorra, que s’han utilitzat per ofegar el foc i evitar possibles revifades.
Aquest matí, pels volts d’un quart de nou, els Bombers encara continuaven treballant a la zona amb sorra. En aquell moment hi havia dues dotacions actuant a l’abocador de Lloret, segons el cos d'emergències.
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