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Un incendi a l'abocador de Lloret mobilitza els Bombers de matinada

Els efectius han remogut la zona afectada i han utilitzat sorra per acabar d’ofegar les flames

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

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Eva Batlle

Eva Batlle

Lloret de Mar

Un incendi a l’abocador de Lloret de Mar ha mobilitzat els Bombers de la Generalitat aquest dijous de matinada.

El foc s’ha declarat poc abans de dos quarts de quatre de la matinada i ha fet activar tres dotacions. En arribar al lloc, els efectius s’han trobat una zona cremant i han treballat per remoure el material afectat i acabar de sufocar les flames.

Per poder combatre l’incendi, els Bombers també han activat maquinària pesada i camions amb sorra, que s’han utilitzat per ofegar el foc i evitar possibles revifades.

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Aquest matí, pels volts d’un quart de nou, els Bombers encara continuaven treballant a la zona amb sorra. En aquell moment hi havia dues dotacions actuant a l’abocador de Lloret, segons el cos d'emergències.

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