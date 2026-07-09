La remodelació a la plaça dels Dies Feiners de Blanes finalitzarà entre octubre i novembre
Les obres, previstes inicialment per finalitzar setembre, haurien patit un breu canvi de data
Arnau Lara
L'Ajuntament de Blanes continua amb les obres de remodelació de la plaça dels Dies Feiners de Blanes. La reestructuració, que va començar el 9 de març amb un pressupost d'adjudicació d'un milió d'euros i amb una previsió de finalització el mes de setembre, continua en bon peu, però ara amb una data establerta entre octubre i novembre. L'Ajuntament va tenir en compte una hipotètica aturada per imprevistos com ara la possible aparició de restes arqueològiques en obrir el subsol, però les inspeccions efectuades no han posat de manifest la presència de vestigis arqueològics d'interès. Aquest ajornament no hauria tingut res a veure amb un imprevist, sinó amb un "petit error de càlcul comú en aquest tipus d'obra".
L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha visitat la zona i ha recordat que "si bé les obres estan causant la lògica alteració de la vida quotidiana pels veïns i els comerços de la zona, cal recordar la millora substancial que s’aconseguirà en aquest espai". Durant els darrers mesos havia rebut algunes queixes de veïns, i sobretot dels comerços propers, que haurien experimentat problemes a l'hora de carregar i descarregar el gènere. L'Ajuntament de Blanes explica que s'ha procurat que sempre tinguessin accés, i s'ha intentat combatre amb uns cartells recordant que els comerços estan oberts. Als veïns, se'ls hi ha demanat paciència en favor d'una gran millora pel poble. A més, amb la finalització de les actuacions que afecten el subsol, els problemes de soroll haurien d'acabar.
Actualment, ja s’estan acabant els treballs corresponents a l’execució de les xarxes de sanejament, drenatge d’aigües pluvials i subministrament d’aigua potable, així com de la resta d’instal·lacions que s’han previst pel correcte funcionament de la plaça. La previsió és que aquestes actuacions es facin entre finals d’aquesta setmana i començaments de la següent, entrant ja a la segona quinzena de juliol. Això permetrà que, un cop s’hagin enllestit, durant la segona quinzena de juliol comencin els treballs de pavimentació de la plaça, un cop no s'ha trobat cap vestigi arqueològic d'interès.
Les últimes tasques de reforma a la plaça dels Dies Feiners seran la instal·lació de mobiliari més adequat. Es millorarà tota la il·luminació, es projectaran espais d’ombra a través de pèrgoles amb una superfície aproximada de 150 m², i s’instal·laran bancs i plantes pels qui vulguin gaudir d’una estona de descans. Tot el conjunt estarà situat sota la pèrgola i al perímetre de la zona per no obstaculitzar l’espai pel desenvolupament d’activitats festives, culturals, lúdiques i institucionals de tota mena.
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