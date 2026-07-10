Focs d'artifici, concerts i actes tradicionals reparteixen la Festa Major de Blanes per sis espais
El pregó d'inici de festes es trasllada a la plaça 11 de Setembre per obres, mentre que la Mascletà Nocturna i un correfoc marcaran la primera jornada festiva
Àfrica Benavente
L'Ajuntament de Blanes ha presentat aquest divendres la programació de la Festa Major de Santa Anna 2026, que se celebrarà del 22 al 28 de juliol amb una àmplia oferta d'activitats culturals, musicals, tradicionals i familiars. El gran reclam torna a ser el 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava - Trofeu Vila de Blanes, que omplirà el cel del municipi durant cinc dies consecutius amb els espectacles de pirotècnia, del 23 al 27 de juliol.
La presentació ha anat a càrrec de l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i del regidor de Fires i Festes, Quique Pérez, acompanyats del pregoner d'enguany, Salvador Roca. També s'ha donat a conèixer el cartell oficial de la festa, il·lustrat amb una fotografia del concurs de focs obra de Daniel Pérez Martín.
Canvi d'ubicació del pregó
El tret de sortida de la Festa Major serà el dimecres 22 de juliol amb el tradicional Pregó d'Inici de Festes, que aquest any presentarà una novetat destacada: es trasllada a la plaça 11 de Setembre, al barri de Mas Enlaire, a causa de les obres de remodelació de la plaça dels Dies Feiners.
El pregó anirà a càrrec de Salvador Roca i Ribas (Blanes, 1945), una figura molt vinculada al món cultural i associatiu de la vila, destacant el seu especial vincle als Premis Recvll i a l'Esbart Joaquim Ruyra.
Durant l'acte també es lliuraran els reconeixements a les entitats que celebren aniversaris destacats i el Trofeu Vila de Blanes a la Pirotècnia Valenciana, guanyadora de la darrera edició del concurs i única empresa que ha aconseguit cinc victòries consecutives.
Cinc nits de focs i més pressupost
El Concurs Internacional de Focs d'Artifici tornarà a reunir cinc empreses de prestigi; tres procedents d'Espanya i dues de Portugal i la Xina. Els focs començaran cada dia a dos quarts d'onze.
Una de les principals novetats és l'increment de la dotació econòmica destinada a les empreses concursants. Cada pirotècnia rebrà 30.000 € per la seva participació, hi haurà a més un primer premi de 6.000 € i un segon premi de 2.000 €.
A més, l'empresa guanyadora tindrà garantida la participació per a l'any vinent, tindrà contracte per disparar la Mascletà Nocturna del primer dia de la festa major del 2027, valorat en 8.000 €, i per tancar la festa major de Santa Cristina a Lloret de Mar.
Sis escenaris i aposta pel talent local
La programació es repartirà en sis espais diferents de la ciutat. La plaça 11 de Setembre assumirà bona part dels actes tradicionals que habitualment es feien a la plaça dels Dies Feiners: pregó, actuació de l'Esbart, la tarda del Dia de Santa Anna i el Ball de Nit, entre d'altres. L'altre escenari, situat darrera el CAP 2, acollirà alguns dels principals concerts. Entre les actuacions destacades hi haurà Guillem Solé, acompanyat de Mon DJ; Orquestra Diversiones; Wasa Corporation; així com diversos artistes vinculats a Blanes.
L'Ajuntament ha explicat que aquest any s'ha prioritzat la contractació de músics i grups locals o amb una forta vinculació amb el municipi. Així, actuaran formacions com Alambre's, Marc Anglarill amb la Big Band del Col·legi Santa Maria, Quim Bautista amb l'espectacle La nit del Canet i X-Tram, tribut a Supertramp.
El tercer escenari és el de l'Ensorra't, a la platja del centre, i els tres restants inclouen activitats organitzades per entitats: la Casa de Andalucía (a la plaça 11 de Setembre), l’Esbart Joaquim Ruyra (a la plaça d’Espanya) i l’Associació Joan Comorera, al costat de l’antic pavelló.
Tradició i actes institucionals
La primera jornada festiva inclourà novament la Mascletà Nocturna al passeig de la Marina, que tornarà a disparar la Pirotècnia Valenciana després de l'èxit de l'any passat. Abans hi haurà un Toc d'Inici de Festa amb les entitats de cultura popular de Blanes, que protagonitzaran una cercavila des de la plaça 11 de Setembre fins al passeig marítim. Entre les novetats també destaca la batucada i correfoc que arrencarà després de la Mascletà, amb recorregut pels carrers del barri de Sa Massaneda.
La jornada es completarà amb l'actuació de l'Esbart Joaquim Ruyra, a l'escenari plaça 11 de Setembre, i l'inici del Festival de Música Jove Ensorra't, amb una programació pròpia que es presentarà pròximament.
El diumenge 26 de juliol, el dia de Santa Anna, concentrarà els actes més institucionals i tradicionals. La jornada començarà amb la cercavila els gegantons, seguida de la comitiva oficial amb l'alcalde i els regidors. També hi haurà el tradicional Ball de Morratxes amb l'Esbart Joaquim Ruyra, música en directe de la Cobra La Flama de Farners i, al vespre, el concert i ball de la Festa Major amb l'Orquestra Montgrins. A la nit es repetirà la cercavila nocturna dels gegants, una de les novetats estrenades amb èxit l'any passat.
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