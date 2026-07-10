Fotografia de natura i ciència: Marimurtra i l'AFIC impulsen un projecte per documentar les col·leccions vives
Amb voluntaris experimentats, el Jardí Botànic reforçarà la documentació de la seva botànica i obrirà noves línies de recerca
Àfrica Benavente
La Fundació Carl Faust i l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes (AFIC) han posat en marxa un programa de voluntariat especialitzat que utilitza la fotografia com a eina de conservació, recerca i divulgació del patrimoni vegetal del Jardí Botànic Marimutra.
La iniciativa té voluntaris amb experiència en fotografia de natura, que després d'una formació específica, ajudaran a documentar visualment les col·leccions de planta viva del Jardí. La seva tasca consisteix a fotografiar el patrimoni vegetal seguint uns criteris estandarditzats d'enquadrament, il·luminació i qualitat d'imatge. Aquestes fotografies, preses seguint el protocol de l'equip científic del Jardí, passaran a formar part de la base de dades de les col·leccions biològiques de Marimutra.
Aquest material servirà, entre altres finalitats, per registrar processos estacionals com la floració, la fructificació i altres canvis fenològics de les plantes. La col·laboració també es planteja com un espai d'intercanvi entre professionals del Jardí i de l'AFIC.
Amb aquesta intencionalitat formativa, organitzaran diverses sessions especialitzades sobre fotografia aplicada a la natura, abordant disciplines com la fotografia macro, la fotografia botànica o altres aspectes tècnics que permetin millorar la qualitat de les fotografies del Jardí.
Una de les línies de treball més innovadores serà l'aplicació de tècniques fotogràfiques poc habituals en aquest àmbit, com la fotografia amb llum ultraviolada de flors i inflorescències, especialment en espècies del grup de les Crassulaceae europees, nord-americanes i canàries. Aquesta tècnica permet visualitzar patrons de coloració de pètals invisibles a l'ull humà, però perceptibles pels insectes pol·linitzadors, fet que obre noves possibilitats per a la recerca científica.
Impulsada per la Fundació Carl Faust, creada el 1951 per garantir la continuïtat del llegat del fundador del Jardí Botànic Marimurtra, la iniciativa reforça el paper del voluntariat en la conservació del patrimoni natural i la col·laboració amb entitats del territori per promoure projectes de recerca, biodiversitat i divulgació científica.
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