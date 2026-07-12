Can Fornaca, atrapada entre els talls d'aigua i una factura que Riudarenes veu «inassumible»
Els veïns denuncien carrers sense subministrament i fuites, mentre l’alcalde assegura que el consistori destina prop de 200.000 euros anuals a les cisternes i reclama una solució a l’ACA
La urbanització Can Fornaca de Riudarenes afronta un nou estiu marcat pels talls d’aigua, les aportacions amb camions cisterna i l’absència d’una solució definitiva. Els veïns denuncien que diversos carrers es queden sense subministrament durant dies, mentre que l’alcalde, Josep Solé, assegura que l’Ajuntament està fent un esforç econòmic que qualifica d’«inassumible» i reclama la implicació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
L’Associació Moviment Veïnal Reivindicatiu i Cultural de Can Fornaca sosté que la situació es repeteix des de fa dos o tres estius, sobretot entre els mesos de juny i agost. La seva presidenta, Montse Ortafà, assegura que a mitja setmana ja hi ha carrers sense aigua i que el problema es manté fins al cap de setmana. L’entitat qüestiona que el problema es pugui atribuir principalment a l’ompliment de piscines i considera que els dipòsits són insuficients per cobrir les necessitats de la urbanització. Segons l’entitat, una part dels residents es queda sense prou cabal per cobrir necessitats bàsiques com dutxar-se, rentar o cuinar.
Els residents també denuncien fuites que, segons afirmen, poden perdre aigua durant dies, així com el mal estat d’un dels dipòsits. Ortafà assegura que la instal·lació presenta desperfectes i que la tapa superior està oberta, fet que, segons l’associació, permetria que hi entressin animals o brutícia. L’entitat afirma que ha presentat instàncies i documentació a l’Ajuntament des del 2021, però lamenta que cada estiu es repeteixi la mateixa situació.
La falta de subministrament també genera preocupació pel risc d’incendi forestal. Veïns de la zona recorden que Can Fornaca està envoltada de massa forestal, critiquen el manteniment del bosc i asseguren que no hi ha prou pressió als hidrants. «Catalunya es crema i estem completament desprotegits», denuncien. Segons alerten, la combinació de bosc, aixetes sense aigua i hidrants amb poca pressió podria convertir la urbanització en una «ratonera» en cas d’incendi.
A aquestes queixes s’hi afegeix la qualitat de l’aigua. Quan es va detectar la presència d’urani, l’associació va demanar que s’instal·lés una cisterna d’aigua potable perquè els veïns poguessin omplir garrafes sense haver de comprar aigua embotellada. Ortafà remarca que les famílies han de pagar tant les garrafes com el rebut del servei i assegura que se’ls factura un consum mínim de 23 metres cúbics, tant si el gasten com si no, tot i que l’aigua de l’aixeta no es pot utilitzar per beure ni per cuinar. «Només ens serveix per regar o per a altres usos domèstics», lamenta.
L’associació reclama que s’aprofitin les subvencions de l’ACA per ampliar o renovar els dipòsits, reparar la xarxa i habilitar un punt de subministrament d’aigua potable. També demana que, durant els episodis més greus, es permeti als afectats utilitzar les dutxes del poliesportiu municipal.
Urani i fluor
A la falta de cabal s’hi afegeix el problema de la qualitat de l’aigua. Salut manté la recomanació de no utilitzar l’aigua de l’aixeta per beure ni per preparar aliments per la presència d’urani i fluor per sobre dels valors establerts. Sí que es pot fer servir per a la higiene personal i altres usos domèstics. La incidència per urani es va detectar el 2024, quan es van registrar valors d’uns 35 micrograms per litre.
L’entitat veïnal acusa el consistori de no oferir una resposta suficient i d’estar «tancat en banda». Els residents van traslladar les queixes al darrer ple municipal i preparen una manifestació per reclamar mesures immediates. Defensen que el problema no es limita a la qualitat de l’aigua, sinó que també afecta la continuïtat del servei i l’estat de la xarxa.
L’alcalde de Riudarenes admet que existeix un «problema greu» de subministrament, però considera que les denúncies veïnals no expliquen tota la situació. Solé assegura que durant els mesos d’estiu la població de Can Fornaca es multiplica i que els consums arriben a nivells que els pous de la urbanització no poden assumir. Segons el batlle, en alguns caps de setmana s’han registrat consums d’uns 600 metres cúbics, que atribueix a l’ompliment de piscines, la concentració de persones en algunes cases, plantacions de marihuana i altres usos intensius. L'entitat veïnal en canvi, nega el tema de les piscines i aquest consum intensiu que denuncia el batlle.
Camions cisterna
Per compensar el dèficit, l’Ajuntament transporta aigua fins a la urbanització amb camions cisterna. Solé calcula que aquest servei costa prop de 200.000 euros anuals, dels quals el consistori només en recupera una part. «Estem invertint tres vegades més del que podem invertir econòmicament per portar aigua allà», afirma l’alcalde, que sosté que aquesta despesa condiciona el pressupost d’un municipi d’uns 2.700 habitants.
Segons informava Territori fa un parell de mesos, l’ACA ha concedit des del 2017 un total de 113.803 euros en subvencions a l’Ajuntament de Riudarenes per sufragar el cost de les cisternes. Aquestes aportacions han permès mantenir el servei durant els episodis de més demanda i, alhora, han contribuït a diluir les concentracions d’urani i fluor però que segons el batlle, no és una quantitat de diners suficient per sufragar el cost total.
Solé assegura que l’Ajuntament manté reunions quinzenals amb l’Agència Catalana de l’Aigua per trobar una alternativa estructural, però carrega contra l’organisme perquè considera que no ofereix una solució viable. La proposta que defensa el consistori és connectar Can Fornaca a una xarxa exterior -la Ter Llobregat-, portar-hi aigua crua i construir una planta de tractament que permeti resoldre alhora la falta de cabal i la presència d’urani i fluor. Segons l’alcalde, però, l’ACA «ha tancat la porta» a aquesta connexió.
El batlle sosté que l’altra opció plantejada per l’ACA -obrir nous pous i instal·lar una planta per eliminar l’urani i el fluor- comportaria una inversió i uns costos de manteniment que Riudarenes no pot assumir. Solé remarca que caldria destinar diversos milions d’euros a garantir el servei en una urbanització situada a uns vuit quilòmetres del nucli i amb prop de 700 habitants, mentre que el pressupost municipal és d’uns tres milions. «Estem abandonats en aquest tema de l’aigua», afirma l’alcalde, que reclama que les administracions supramunicipals assumeixin part de la solució.
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