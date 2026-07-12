Comuns denuncia la situació de les escoles bressol a Blanes davant l’onada de calor
Comuns Blanes reclama espais climatitzats per als infants que assisteixen als casals d'estiu a les escoles bressol municipals
Arnau Lara
Comuns Blanes ha emès un comunicat per denunciar la situació crítica que viuen les escoles bressol municipals durant l’actual onada de calor. Segons el grup polític blanenc, l’Ajuntament de Blanes ha habilitat refugis climàtics per protegir la ciutadania de les altes temperatures, però a la vegada "s'ha oblidat dels infants de 0 a 3 anys que continuen assistint a casals d'estiu a les escoles bressol del municipi tot i les elevades temperatures".
Comuns Blanes exigeix així al govern municipal una actuació immediata, a causa de l'especial vulnerabilitat dels infants davant la calor extrema, i recalca la manca de previsió del govern de Blanes davant una situació "perfectament previsible". Segons els Comuns, els professionals que treballen a les escoles bressol fa dies que alerten del malestar i de les condicions en què han de desenvolupar la seva feina.
A més, puntualitzen que "cal garantir espais segurs, ventilats i climatitzats" i donar resposta a les necessitats reals dels centres, i si en dies puntuals les condicions no permeten garantir la seguretat dels infants, valorar també la suspensió temporal del servei. "L'ajuntament no pot mirar cap a una altra banda", critiquen els Comuns.
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