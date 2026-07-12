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Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar

El noi, conscient però amb un trau al cap, va trucar a emergències la mitjanit del dissabte

La Cala Banys de Lloret

La Cala Banys de Lloret / Protecció Civil

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Arnau Lara

Lloret de Mar

Un adolescent de 16 anys ha caigut d'entre 10 i 12 metres d'alçada aquest dissabte a la nit al camí de Cala Banys, a Lloret de Mar. El jove, que rondava la rocosa platja de Lloret de Mar quan hauria caigut rodolant cap a la cala, presentava un trau al cap i es queixava de molèsties al colze. El jove, que estava conscient, però ferit lleu, va trucar ell mateix demanant ajuda.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), després de rebre la trucada d'emergència a les 23:36. El SEM hauria atès i traslladat immediatament el ferit a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

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