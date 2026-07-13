La ràpida actuació de la Policia Local de Tossa de Mar salva la vida d'un nadó amb aturada cardiorespiratòria
L'infant, de tan sols dos mesos, va ser traslladat a l'Hospital de Blanes juntament amb la seva mare, que també va requerir assistència
La Policia Local de Tossa de Mar va salvar la vida d'un nadó que patia una aturada cardiorespiratòria aquest passat dissabte. Els fets van tenir lloc a l'exterior d'un establiment hoteler del municipi.
Els Mossos d'Esquadra van alertar la Policia Local d'un nadó inconscient i que no responia als estímuls. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ja havia estat activat, tot i això, una patrulla de Policia Local es va desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar el lactant, de tan sols dos mesos, inconscient, molt pàl·lid i amb una aturada cardiorespiratòria. Els agents van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) i van aconseguir recuperar les constants vitals de l'infant abans de l'arribada dels serveis sanitaris.
Durant la intervenció, la mare del nadó també va requerir assistència mèdica després de patir una pèrdua de coneixement i va ser atesa pel personal del SEM. La patrulla de la Policia Local van romandre al lloc dels fets donant suport als equips sanitaris i assegurant la zona mentre es desenvolupava l'assistència.
El nadó i la seva mare van ser traslladats a l'Hospital de Blanes per rebre atenció mèdica especialitzada.
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