Desfilada de Vestits de Paper a Blanes, amb models de 5 a 94 anys
Un total de 35 creacions, incloent-hi peces recuperades i noves, es van exhibir durant la desfilada en la qual també va participar l'alcalde
Blanes va celebrar dissabte la 25a edició de la Desfilada de Vestits de Paper, convertint la plaça d’Espanya en una passarel·la a l’aire lliure. L’edició d’enguany va reunir models de totes les edats, va estrenar 19 creacions i va culminar amb una sorpresa: l’alcalde, Jordi Hernández, va desfilar amb un dels conjunts confeccionats especialment per a l’ocasió.
L’esdeveniment està organitzat per l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes del Casal Cívic i Comunitari Benet Ribas i mostra peces elaborades íntegrament amb paper. La desfilada va tornar a atreure un públic nombrós, que va envoltar la catifa vermella instal·lada al centre de la plaça.
Els vestits són dissenyats i cosits al Taller de Vestits de Paper, dirigit per Lourdes i Pili. Les participants hi treballen durant mesos per idear i confeccionar peces que reprodueixen tota mena d’estils, des de vestits de gala fins a conjunts més moderns i informals.
La presidenta de l’associació, Rosa Tatay, va exercir de mestra de cerimònies i va presentar una per una les creacions mentre els models recorrien la passarel·la al ritme de cançons clàssiques i modernes. Entre el públic també hi havia diversos regidors i regidores del consistori.
Models d’entre 5 i 94 anys
La participació va tornar a ser marcadament intergeneracional. La majoria de les models són integrants de l’associació, però també hi participen infants, adolescents i familiars de les modistes. Aquest any, la participant més jove tenia cinc anys i la de més edat, 94.
La desfilada es va dividir en tres parts. La primera va recuperar 16 models que ja s’havien presentat durant l’edició del 2025. Tot seguit va arribar el torn de la desfilada infantil, protagonitzada per sis models que van rebre els aplaudiments del públic.
La tercera part va servir per presentar en primícia les creacions confeccionades aquest 2026. En total, van sortir a la passarel·la 19 nous models, lluïts per Fina, Vicky, Maria, Quimeta, Tere, Carmen Coll, Juani, Carla, Graciela, Maria Carme, Jaume, Xavi, Amanda, Lola, Pili, Rosa, Pol, Pilar i Susana.
L’alcalde, model sorpresa
La sorpresa de la nit es va revelar amb la darrera creació. L’encarregat de lluir-la va ser l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, que havia acceptat mesos enrere la proposta de les responsables del taller i de Rosa Tatay.
Hernández va tancar la desfilada acompanyat de la presidenta de l’entitat. Tots dos portaven conjunts coordinats en tons blau marí, confeccionats expressament per commemorar els 25 anys de la desfilada.
Al final de l’acte, tots els models van tornar a pujar a la passarel·la. L’alcalde els va lliurar una flor com a mostra d’agraïment per la participació en una edició que va celebrar un quart de segle d’una de les cites més singulars de l’estiu blanenc.
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