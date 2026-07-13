Un mòbil carregant-se sobre un matalàs provoca un incendi en un pis de Blanes
La família no va poder passar la nit a l’habitatge i es va reallotjar pels seus propis mitjans
L’incendi d’un matalàs en un pis de Blanes va obligar a reallotjar la família que vivia a l’habitatge durant la nit de diumenge. El foc es va declarar cap a un quart de dotze de la nit en un quart pis d’un bloc situat a la plaça Medellín.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers, que van comprovar que l’incendi estava focalitzat en una única habitació i que les flames afectaven principalment un matalàs.
En el moment del succés hi havia una persona a l’interior del pis, que va poder sortir-ne sense problemes. Els Bombers van apagar el foc, van ventilar l’habitatge i van revisar la resta de les estances, que no van patir afectacions.
La inspecció posterior va permetre determinar que el foc s’havia originat en un telèfon mòbil que s’estava carregant damunt del matalàs. El dispositiu es va sobreescalfar i va acabar incendiant-lo.
Tot i que les flames no es van estendre a la resta de l’habitatge, la família no va poder passar-hi la nit i es va reallotjar pels seus propis mitjans. Els Bombers van donar per finalitzat el servei cap a la una de la matinada. També hi van intervenir la Policia Local de Blanes i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
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