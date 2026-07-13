Tossa de Mar actuarà dimarts a la torre de la muralla amb risc de despreniments
L'Ajuntament de Tossa de Mar instal·larà demà tensors per assegurar la torre de Ses Hores i reobrirà el perímetre de seguretat
L'Ajuntament de Tossa de Mar té previst actuar demà a la torre de Ses Hores que es va detectar que amenaçava col·lapse. A finals de juny es preveia col·locar malles protectores, però el mal estat va obligar a preveure una actuació més contundent per assegurar-la. L'alcalde, Martí Pujals, ha explicat que s'instal·laran uns tensors que envoltaran la corona. Una vegada col·locats es podrà reobrir el perímetre de seguretat actual que obliga a mantenir tancades dues terrasses.
Un informe de seguretat encarregat per l'Ajuntament que està elaborant un tècnic extern va advertir de risc greu de despreniments en dues torres de la muralla, la de Ses Hores i des Codolar. L'última setmana de juny es va decidir portar a terme una actuació que consistia en col·locar unes malles protectores. Un cop els tècnics van accedir a l'estructura interna de la torre de Ses Hores, van veure que el deteriorament era més gran del que esperaven. Això va fer insuficient el sistema de protecció previst.
L'Ajuntament va decidir perllongar el tancament de les terrasses a l'entorn immediat de la torre i buscar com assegurar-la. Segons l'alcalde, demà està previst actuar-hi i el problema quedaria resolt. A l'altra torre es va poder desplegar la malla protectora.
Pla Director de la muralla
Les muralles de Tossa de Mar reben diàriament nombrosos visitants. Les dades de les quals es disposa reflecteixenen pics de fins a 15.000 visitants diaris.
Les actuacions urgents es porten a terme a l'espera que l'Estat, titular de les muralles, elabori un Pla Director. El document haurà de definir la rehabilitació integral del conjunt i el futur model de gestió. L'Ajuntament ha tardat tres anys a aclarir qui era el titular.
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