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Busquen l'home que n'ha deixat un altre a l'UCI del Trueta després d'agredir-lo a Lloret

El sospitós va fugir amb una furgoneta després dels fets

El carrer del Fort de Lloret de Mar.

El carrer del Fort de Lloret de Mar. / Google Maps

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Eva Batlle

Eva Batlle

Lloret de Mar

Els Mossos d’Esquadra busquen un home per la seva presumpta relació amb una agressió física a Lloret de Mar que va deixar un altre home ferit molt greu. La víctima continua ingressada a la unitat de cures intensives (UCI) de l’Hospital Josep Trueta de Girona.

Els fets van tenir lloc divendres, poc després de les tres de la tarda, al carrer del Fort de Lloret. La Policia Local es va mobilitzar després de rebre l’avís d’una discussió entre dos homes que, en un primer moment, es va relacionar amb un possible atropellament.

Les primeres investigacions dels Mossos que també es van desplaçar a la zona, però, han permès descartar que la víctima fos envestida per cap vehicle. Segons la informació policial, l’home va resultar ferit de molta gravetat arran d’una agressió física després de la discussió.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va enviar diverses ambulàncies fins al lloc dels fets i també va activar un helicòpter medicalitzat. La víctima va ser estabilitzada i traslladada al Trueta, on continua ingressada a l’UCI.

L’altre home implicat va fugir del lloc amb una furgoneta. Els Mossos treballen per localitzar-lo i detenir-lo, així com per aclarir les circumstàncies exactes de l’agressió.

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Segons les primeres informacions, els dos homes es coneixien i mantenien una relació de veïnatge a la zona del carrer de la Costa de la Creu. La investigació continua oberta.

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