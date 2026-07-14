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Cues a la C-63 per un accident de trànsit a Lloret de Mar

El SEM ha atès una persona, de la qual encara es desconeix l’estat

Una ambulància del SEM, foto d'arxiu.

Una ambulància del SEM, foto d'arxiu. / Ajuntament de Cassà

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Eva Batlle

Eva Batlle

Lloret de Mar

La circulació per la C-63 a Lloret de Mar és complicada aquest dimarts al matí a causa d’un accident de trànsit entre dos vehicles.

El sinistre s’ha produït pels volts de dos quarts de nou del matí al quilòmetre 2,3, en sentit Vidreres, on han col·lidit dos cotxes per causes que encara es desconeixen.

Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d’Esquadra.

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El SEM ha atès una persona, tot i que de moment es desconeix el seu estat, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos donen pas alternatiu a la C-63, fet que provoca dificultats de circulació a la zona i hi ha retnecions que arriben al quilòmetre.

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