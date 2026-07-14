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Dispositiu dels Mossos a Maçanet, Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Terrassa per un tiroteig a la Mina al maig

L'incident va tenir lloc el 12 de maig i no es van produir ferits

Una imatge del dispostiu

Una imatge del dispostiu / Mossos d'Esquadra

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ACN

ACN

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu aquest dimarts al matí a Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Terrassa i a Maçanet de la Selva, en una casa de la urbanització Residencial Parc, en el marc de la investigació per un tiroteig al barri de la Mina al maig. Segons ha informat la policia catalana, s'estan fent entrades i escorcolls en punts d'aquestes poblacions. Hi ha uns 150 efectius desplegats de les unitats d'investigació criminal, ordre públic, canina, drons i científica. Els fets investigats van tenir lloc el 12 de maig al carrer Saturn i no hi va haver ferits.

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