Dispositiu dels Mossos a Maçanet, Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Terrassa per un tiroteig a la Mina al maig
L'incident va tenir lloc el 12 de maig i no es van produir ferits
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu aquest dimarts al matí a Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Terrassa i a Maçanet de la Selva, en una casa de la urbanització Residencial Parc, en el marc de la investigació per un tiroteig al barri de la Mina al maig. Segons ha informat la policia catalana, s'estan fent entrades i escorcolls en punts d'aquestes poblacions. Hi ha uns 150 efectius desplegats de les unitats d'investigació criminal, ordre públic, canina, drons i científica. Els fets investigats van tenir lloc el 12 de maig al carrer Saturn i no hi va haver ferits.
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- Una banda amb lligams a les comarques de Girona s’apropia de 140 milions d’euros amb fraus informàtics internacionals
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Un Girona sense Stuani?
- Els arqueòlegs troben una gerra amb un ou que va servir d'ofrena fa 1.800 anys a la vil·la romana de Sarrià de Ter
- Cap comarca gironina arriba a la renda mitjana catalana
Dispositiu dels Mossos a Maçanet, Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Terrassa per un tiroteig a la Mina al maig
Els pescadors de sonso gironins deixen de feinejar sis mesos abans del previst i alerten que l'espècie s'està acabant
Kia Seltos: el SUV que conquereix Europa amb disseny, tecnologia i una versió híbrida e-AWD
Ofrecido por KIA