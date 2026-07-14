Mor un motorista de 27 anys en un accident a la GI-553 a Sant Feliu de Buixalleu
La víctima, veïna de Vilassar de Dalt, va morir després de topar lateralment amb una autocaravana
Un motorista de 27 anys va morir dilluns al vespre en un accident de trànsit a la GI-553, a Sant Feliu de Buixalleu.
El sinistre es va produir al punt quilomètric 1,1 de la via i els serveis d’emergències van rebre l’avís quan faltaven 4 minuts per dos quarts de deu de la nit.
Per causes que encara els Mossos d'Esquadra investiguen, una motocicleta i una autocaravana van patir una col·lisió lateral per fregament. A conseqüència de l’impacte, el conductor de la moto va morir. La víctima era E.M.S., de 27 anys i veí de Vilassar de Dalt.
Fins al lloc de l’accident es van desplaçar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques.
15 morts
La mort del motorista eleva a 15 el nombre de víctimes mortals a les carreteres gironines des de principis d’any. El sinistre arriba després d’un juny en què van morir sis persones a la xarxa viària de la demarcació. El primer semestre es va tancar amb 13 morts, una xifra que gairebé duplicava la registrada durant el mateix període del 2025.
Al conjunt de Catalunya, 77 persones han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
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