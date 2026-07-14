Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pere Albólloguers Gironainversions Gironareis l'EscalaStuanionada de calorincendis forestalsMundial futbol
instagramlinkedin

Mor un motorista de 27 anys en un accident a la GI-553 a Sant Feliu de Buixalleu

La víctima, veïna de Vilassar de Dalt, va morir després de topar lateralment amb una autocaravana

Senyalització d'un accident de trànsit.

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Feliu de Buixalleu

Un motorista de 27 anys va morir dilluns al vespre en un accident de trànsit a la GI-553, a Sant Feliu de Buixalleu.

El sinistre es va produir al punt quilomètric 1,1 de la via i els serveis d’emergències van rebre l’avís quan faltaven 4 minuts per dos quarts de deu de la nit.

Per causes que encara els Mossos d'Esquadra investiguen, una motocicleta i una autocaravana van patir una col·lisió lateral per fregament. A conseqüència de l’impacte, el conductor de la moto va morir. La víctima era E.M.S., de 27 anys i veí de Vilassar de Dalt.

Fins al lloc de l’accident es van desplaçar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques.

15 morts

La mort del motorista eleva a 15 el nombre de víctimes mortals a les carreteres gironines des de principis d’any. El sinistre arriba després d’un juny en què van morir sis persones a la xarxa viària de la demarcació. El primer semestre es va tancar amb 13 morts, una xifra que gairebé duplicava la registrada durant el mateix període del 2025.

Notícies relacionades i més

Al conjunt de Catalunya, 77 persones han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents