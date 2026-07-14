El Taller Intensiu de Grafit de la Nau4 culmina amb un nou mural creat per una quinzena de joves
Una quinzena de joves han participat durant cinc dies en la creació d'un nou grafit que simbolitza el potencial interior i el despertar de les virtuts
La Nau4 Espai Jove de Blanes ha acollit per segon any consecutiu el Taller Intensiu de Grafit, una proposta que ha culminat amb la creació d'un nou mural col·lectiu que ja llueix a l'interior de l'equipament. L'obra dona continuïtat al mural realitzat l'estiu passat, mantenint una mateixa línia narrativa i reforçant la identitat artística de l'espai.
El nou grafit continua el recorregut iniciat amb la representació d'una gran onada. En aquesta ocasió, el mar i la platja continuen sent els protagonistes d'una història visual que incorpora diversos elements vinculats a aquest entorn. El recorregut culmina amb un tresor format per boles que simbolitzen les virtuts que cada jove porta amagades al seu interior, custodiades per un drac que representa el despertar d'aquest potencial.
El taller forma part de la programació d'activitats d'Estiu Jove impulsada pel Departament de Joventut de l'Ajuntament de Blanes a través de la Nau4 Espai Jove. Durant cinc dies, del 6 al 10 de juliol, una quinzena de joves han treballat col·lectivament, acompanyats per l'equip de dinamitzadores de la Nau4 i per la tallerista Neve, de Heal Hop, per donar forma al projecte.
Abans d'iniciar la pintura, els participants van compartir idees i reflexions per consensuar quins valors associen al fet de ser jove i com representar-los al mural. El resultat és una nova intervenció artística situada a la planta baixa de l'equipament, a la sala de concerts, que contribueix a dotar aquest espai d'una identitat pròpia.
L'últim dia del taller, la regidora de Joventut, Estefania Romero, va visitar els participants per felicitar-los per la feina feta i destacar que iniciatives com aquesta permeten que els mateixos joves contribueixin a construir una Nau4 amb més significat, personalitat i sentiment de pertinença.
Estiu Jove continua amb esport, natura i oci
La programació d'Estiu Jove continua aquesta setmana amb tres noves activitats: el 3r Torneig de Vòlei, una sortida a PortAventura i una jornada d'Snorkel. Aquest conjunt de propostes respon tant als interessos expressats pels joves de Blanes com als objectius recollits al Pla Local de Joventut, que aposta per ampliar l'oferta d'activitats durant els períodes no lectius.
L'objectiu és oferir alternatives de lleure educatiu, saludable i de qualitat. La programació ha estat dissenyada per l'equip gestor de la Nau4 tenint en compte les inquietuds dels joves blanencs i procurant que la majoria d'activitats siguin gratuïtes. L'única excepció és la sortida a PortAventura, que té un cost reduït gràcies al finançament del transport per part del Departament de Joventut.
El 3r Torneig de Vòlei s'organitza enguany en col·laboració amb Can Batlle de Palafolls, amb l'objectiu de sumar esforços i oferir una activitat de més abast. El torneig està adreçat a joves d'entre 15 i 25 anys, amb un màxim de deu equips participants i dues categories per facilitar que hi pugui prendre part qualsevol persona, independentment del seu nivell.
La sortida a PortAventura ha estat una de les activitats més demandades pels usuaris de la Nau4. Hi participaran una trentena de joves d'entre 12 i 29 anys. L'Ajuntament assumeix el cost del desplaçament en autobús, mentre que els participants només han de fer front al preu reduït de l'entrada.
Finalment, la sortida d'Snorkel, organitzada conjuntament amb Blanes SUB a la platja de la Punta de Santa Anna, permetrà als participants descobrir el medi marí i fomentar el respecte pel patrimoni natural. Tot i que només hi podran participar deu joves, la gran resposta ha fet que s'hi inscriguessin una quarantena de persones, fet que ha obligat a adjudicar les places mitjançant sorteig.
L'Ajuntament remarca que la bona acollida de totes les activitats confirma l'interès dels joves per aquest tipus d'iniciatives i reforça l'aposta del Departament de Joventut per oferir una programació estiuenca diversa, inclusiva i adaptada als seus interessos, combinant cultura urbana, esport, natura, convivència i oci educatiu.
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