Tossa de Mar comença a assegurar la torre de les muralles que amenaçava col·lapse
El sistema subjecta la part superior on es van detectar més danys dels previstos quan es pretenia instal·lar una malla per evitar despreniments
L'Ajuntament de Tossa de Mar ha començat aquest matí els treballs per col·locar els tensors que han d'assegurar la part superior de la torre de Ses Hores de les muralles on es va detectar risc de col·lapse. Els treballs han de permetre garantir la seguretat i reobrir el perímetre que obliga a mantenir tancades dues terrasses. De moment s'han col·locat les subjeccions i s'espera portar a terme treballs de reforç en els propers dies.
El sistema utilitzar suposa establir un sistema que subjecta la part superior on es va detectar un alt grau de deteriorament. Els tècnics han de treballar enfilant-se per la part interior de la torre. La solució adoptada es va decidir després que a finals de juny quan es disposaven a col·locar malles protectores al voltant per evitar despreniments, tant a aquesta torre com a la des Codolar, s'adonessin que els danys eren superiors als previstos inicialment i que amenaçava col·lapse. Per seguretat es va decidir mantenir el perímetre proper tancat a l'espera d'una millor solució.
L'Ajuntament es va adonar fa uns anys que les muralles necessitaven actuacions pel seu grau alt de deteriorament. Va iniciar els tràmits, que van durar tres anys, per esbrinar de qui era la titularitat. Finalment, l'Estat va concloure que eren els titulars. Des d'aquesta administració estan elaborant un Pla Director que ha de permetre plantejar una rehabilitació integral, així com altres qüestions amb relació a la gestió. Però el Pla Director encara tardarà uns anys a estar llest.
Informe de seguretat
Mentrestant, l'Ajuntament va encarregar a un tècnic extern un informe de seguretat. Durant el procés es va advertint si es detecta alguna actuació que es considera urgent. Tal com va explicar l'alcalde, Martí Pujals, a finals de juny, es va advertir del perill de despreniments de les dues torres. Per això, malgrat ser temporada turística, es va optar per tancar algunes terrasses durant quatre dies, dos per a cada torre, per col·locar les malles protectores.
Però en accedir a la part superior de la de Ses Hores van comprovar que el deteriorament era superior al que es creia. El nou sistema escollit per assegurar-la ha de permetre garantir la seguretat.
Les muralles de Tossa de Mar són un dels punts que reben més visitants. S'han detectat pics de fins a 15.000 persones diàries. L'Ajuntament està començat a aplicar algunes mesures per reduir la pressió. Ha aprovat una ordenança que limita a 25 persones els grups de visita a la muralla. S'espera anar aplicant noves mesures. Des del govern diferencien els grups de turistes que venen a passar la jornada a la població, d'altres que arriben, passen un parell d'hores, visiten la muralla i marxen.
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