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Tres ferits lleus en un xoc a la GI-550 a Sant Hilari Sacalm

La via ha recuperat la normalitat després que els vehicles implicats en un xoc frontal hagin estat retirats pels Bombers

Un cotxe dels Mossos senyalitzant un accident de trànsit

Un cotxe dels Mossos senyalitzant un accident de trànsit / Mossos d'Esquadra

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Àfrica Benavente

Sant Hilari Sacalm

Tres persones han resultat ferides aquest dimarts en un accident de trànsit a la carretera GI-550, a l'altura de Sant Hilari Sacalm. L'avís s'ha rebut a un quart de tres de la tarda, després que un testimoni alertés els serveis d'emergència.

L'accident hauria estat un xoc frontal i s'ha produït al punt quilomètric 9,6. Ha provocat afectacions al trànsit mentre s'han dut a terme les tasques d'assistència i retirada dels vehicles implicats.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, una del parc de Sant Hilari Sacalm i una altra del parc d'Arbúcies. Els efectius han comprovat que no hi havia cap persona atrapada a l'interior dels vehicles accidentats.

També hi han intervingut tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra. Els tres ferits han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona per rebre atenció mèdica.

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Un cop finalitzades les tasques d'assistència i assegurada la zona, els Bombers han pogut retirar els vehicles implicats a quarts de quatre, moment en què la circulació ha començat a recuperar la normalitat.

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