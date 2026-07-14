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Un xoc entre un camió i un cotxe a l’Eix Transversal deixa un ferit a Arbúcies

El SEM ha evacuat la víctima, ferida de poca gravetat, a l’Hospital Josep Trueta de Girona

Ambulàncies del SEM

Ambulàncies del SEM / Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

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Eva Batlle

Eva Batlle

Arbúcies

Una persona ha resultat ferida de poca gravetat aquest dimarts al matí en un accident de trànsit a la C-25, a l’altura d’Arbúcies.

El sinistre s’ha produït poc abans de les vuit del matí al quilòmetre 207 de l’Eix Transversal, en sentit Vic, on han xocat un camió i un cotxe per causes que encara es desconeixen.

Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El SEM hi ha mobilitzat dues unitats i ha atès un dels ocupants, que ha resultat ferit de poca gravetat. Posteriorment, la víctima ha estat evacuada en ambulància fins a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

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L’accident ha obligat a tallar un dels carrils de la C-25 en sentit Vic i ha provocat retencions a la zona, segons el Servei Català de Trànsit.

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